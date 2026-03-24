La travesía de Guatemala para enfrentar a Argelia en esta fecha FIFA

Guatemala viaja a Europa. La travesía, el plantel y el desafío ante una selección mundialista.

Guatemala se prepara para enfrentar a Argelia | @fedefut_oficial

La Selección de Guatemala ya está en camino hacia su desafío más exigente de esta fecha FIFA de marzo. Con la ilusión intacta y un proceso que busca seguir consolidándose rumbo al Mundial 2030, la Azul y Blanco emprendió un largo viaje hacia Europa para medirse ante la selección de Argelia, un rival de jerarquía mundialista que pondrá a prueba el crecimiento del equipo chapín.

El trayecto no ha sido sencillo. La delegación guatemalteca inició su recorrido desde la Ciudad de Guatemala con una escala en Bogotá, Colombia, antes de continuar hacia Madrid, España, y finalmente arribar a Génova, Italia, sede del compromiso internacional. Un viaje extenso que refleja no solo la distancia geográfica, sino también el salto competitivo que busca dar el combinado nacional en el escenario internacional.

La travesía de Guatemala no solo está marcada por las horas de vuelo, sino también por una situación particular en el banquillo. Luis Fernando Tena, entrenador principal del equipo, no pudo estar presente tras someterse a una cirugía de vesícula, lo que obligó a que su asistente, Salvador “Chava” Reyes, asumiera el mando de forma interina. Bajo la dirección de Reyes, el grupo inició los entrenamientos desde el viernes previo al viaje, en jornadas de trabajo que sirvieron para ajustar detalles y mantener la continuidad del proceso. El técnico interino ha sido claro en su mensaje: más allá de las circunstancias, el objetivo es sostener la idea de juego y aprovechar al máximo esta oportunidad internacional.

Un plantel que se arma en el camino

Otro de los aspectos llamativos de esta convocatoria es que Guatemala no viajó con el plantel completo desde el país. Debido a la actividad de varios jugadores en el extranjero, el equipo se irá conformando en ruta, con futbolistas que se integrarán directamente en Europa. El único legionario que se presentó en Guatemala antes del viaje fue Darwin Lom, mientras que otros nombres como Marcelo Hernández, Daniel Méndez, Matthew Evans, Olger Escobar y Arquímides Ordóñez se unirán a la delegación durante las escalas o ya en el destino final. Este tipo de logística refleja la creciente presencia de futbolistas chapines en el exterior.

El destino final de la selección será Génova, donde disputará el amistoso ante Argelia el próximo viernes 27 de marzo en el estadio Luigi Ferraris. El encuentro está programado para las 13:30 horas de Guatemala y representa una prueba de alto nivel para el combinado nacional. Más allá del resultado, este tipo de partidos tiene un valor especial dentro del proceso. Enfrentar a una selección con experiencia en Copas del Mundo no solo permite medir el nivel actual del equipo, sino también fortalecer su prestigio y abrir puertas a futuros compromisos internacionales.

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