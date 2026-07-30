La frase de Kennedy Rocha sobre Olimpia que ya genera debate en Honduras

Reconoció el peso de la camiseta de Olimpia, pero aseguró que no es el mejor equipo merengue que ha enfrentado.

Kennedy Rocha habló tras el Olimpia vs Mixco | Facebook Mixco

El debut internacional de Deportivo Mixco terminó con una derrota por 2-0 ante Olimpia en la Copa Centroamericana 2026, pero uno de los protagonistas del encuentro dejó una declaración que rápidamente dio de qué hablar. Se trata del brasileño Kennedy Rocha, quien reconoció la jerarquía del conjunto hondureño, aunque aseguró que este no es el mejor equipo merengue que ha visto a lo largo de su carrera.

El atacante, una de las figuras de Mixco durante el partido por el constante peligro que generó en ofensiva, lamentó el resultado y explicó que la diferencia estuvo en la contundencia del rival y el peso de su historia en el ámbito internacional. “No nos vamos con el resultado que queríamos, lastimosamente solo es ganar. Hoy pesó la camiseta del Olimpia, fueron un poco más contundentes. Las dos oportunidades claras que tuvieron no las fallaron, eso hace un equipo grande”, afirmó el brasileño.

Sin embargo, Kennedy sorprendió al asegurar que, pese a la victoria del conjunto hondureño, no considera que esta versión de Olimpia sea la mejor que ha enfrentado. Aun así, destacó la capacidad del club para hacerse fuerte jugando como local. “Siento que no es el mejor Olimpia que yo he visto, pero pesa la camiseta y en su cancha hacen valer ese equipo que son. No hay que echar excusas al árbitro, ni nada, teníamos que dar un poquito más“, agregó.

Las palabras del brasileño tienen un valor especial debido a su amplio recorrido por el fútbol centroamericano. A lo largo de su carrera ha pasado por clubes de Costa Rica, Honduras y Guatemala, incluyendo un paso por Real España en 2024, lo que le permitió conocer de cerca el nivel del balompié hondureño y enfrentarse en distintas ocasiones a equipos de ese país.

Actualmente, Kennedy atraviesa su segunda temporada en Deportivo Mixco, luego de vestir las camisetas de Sertãozinho, Jicaral, Escazuceña, Barrio México, Herediano, Real España, Cartaginés y Marquense. Esa experiencia respalda una opinión que seguramente generará debate entre la afición olimpista tras el estreno de ambos equipos en la Copa Centroamericana.

Te puede interesar –