Honduras arranca la era Molina ante Perú y sorprende con una joya de 16 años

El nuevo entrenador presentó su primera convocatoria con la intención de comenzar a delinear una base competitiva.

Molina comienza su ciclo con Honduras | X: @FFH_Honduras

La Selección de Honduras se pone a prueba ante la Selección de Perú en marzo, en un amistoso que marcará el inicio del ciclo de José Francisco Molina. El enfrentamiento del 31 de marzo en el Estadio Municipal de Butarque de España será la única presentación en esta fecha FIFA, lo que le da un valor especial.

El nuevo entrenador presentó su primera convocatoria con la intención de comenzar a delinear una base competitiva. La lista incluye futbolistas que han tenido continuidad en sus clubes y otros que regresan al entorno de la selección.

La nómina refleja un equilibrio entre experiencia y renovación. En varias posiciones se observan alternativas que podrían competir por un lugar en el equipo titular durante los próximos compromisos internacionales.

También hay espacio para sorpresas, sobre todo en ataque, donde se incorporan jugadores con menor recorrido en la selección mayor. Estas decisiones apuntan a ampliar las opciones ofensivas.

Leandro Padilla, una de las novedades

Uno de los nombres que destaca es Leandro Padilla, joven de 16 años vinculado al Inter Miami. Su convocatoria representa una apuesta por talento emergente dentro del nuevo proceso.

El mediocampista llega tras un periodo de crecimiento en su club y ahora tendrá su primera experiencia en una lista absoluta. Su inclusión responde al seguimiento de jugadores que militan en el exterior.

El partido ante Perú será clave para evaluar el funcionamiento del grupo. Molina buscará observar comportamientos tácticos y la adaptación de los nuevos convocados en un escenario internacional.

✅Convocatoria | Selección Nacional de Honduras 🇭🇳



🗒️El seleccionador nacional 👤José Molina presenta la convocatoria de la H para el amistoso internacional ante Perú 🇵🇪 este 31 de marzo en España, correspondiente a la Fecha FIFA de marzo, marcando el inicio de una nueva etapa… pic.twitter.com/Ta1KG8Jg8F — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) March 16, 2026

Lista completa de convocados de Honduras

La lista incluye a Alex Güity, Edrick Menjívar y Luis Ortiz en portería. En defensa figuran Clinton Bennett, Cristopher Meléndez, Denil Maldonado, Darlin Mencía, Giancarlo Sacaza, Joseph Rosales, Julián Martínez, Kevin Güity y Luis Vega.

En el mediocampo fueron llamados Alejandro Reyes, Deiby Flores, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, Kervin Arriaga y Leandro Padilla. En ataque aparecen Alenis Vargas, Dereck Moncada, Erick Puerto, Exon Arzú, Jorge Benguché, Luis Palma, Mike Arana y Rigoberto Rivas.

Esta primera convocatoria ofrece una visión inicial del proyecto de Molina. El amistoso en España será el primer paso para definir el rumbo de la selección en el nuevo ciclo.

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