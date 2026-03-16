Amarini Villatoro y su Cartaginés toman el protagonismo en Costa Rica

El técnico guatemalteco impulsa a los brumosos en la lucha por el título.

Cartaginés superó a Herediano en la cima | @Cartagines

El Torneo Clausura 2026 del fútbol costarricense empieza a tener nuevos protagonistas y uno de ellos es el Cartaginés. El equipo dirigido por el entrenador guatemalteco Amarini Villatoro atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y, tras su más reciente victoria, se colocó en la cima de la clasificación cuando el campeonato entra en su etapa decisiva.

El conjunto brumoso asumió el liderato con 23 puntos luego de 12 jornadas disputadas, superando por la mínima al Herediano (22), mientras que Saprissa quedó tercero con 21 unidades y Alajuelense aparece más atrás con 18. La combinación de resultados del fin de semana, incluida la derrota del Team ante Liberia, terminó de consolidar a Cartaginés como el nuevo líder del certamen.

Más allá de los números, el gran foco del momento recae en Amarini Villatoro. El técnico guatemalteco está firmando una campaña sólida en su primer torneo al mando del club y ha logrado consolidar un equipo competitivo que hoy pelea de lleno por los primeros lugares del campeonato. Tras el último triunfo, Villatoro valoró el rendimiento de su plantel y dejó claro que la posición en la tabla no es producto del azar. “Si estamos peleando arriba es por mérito propio y hay que pelear cada partido que falte como una final”, señaló el estratega, consciente de que el margen de error se reduce conforme avanza el torneo.

Cartaginés es el líder del Clausura 2026 a falta de 6️⃣ jornadas de concluir la fase regular 💙🤍 pic.twitter.com/ldztWOjH5W — UNAFUT (@UnafutOficial) March 15, 2026

El resultado cobra aún más relevancia si se toma en cuenta el contexto con el que el equipo afrontó el compromiso. Cartaginés tuvo que enfrentar el partido con varias bajas por lesiones y sanciones, lo que obligó al cuerpo técnico a recurrir a un plantel más corto. A pesar de esas dificultades, el equipo mostró carácter para sobreponerse y mantenerse firme en la lucha por la cima.

Para Villatoro, ese tipo de respuestas reflejan el espíritu competitivo que el grupo ha construido durante la temporada. “Es un equipo resiliente que ha sabido salir adelante”, destacó el entrenador, quien ha conseguido que el equipo responda en momentos de presión y mantenga la solidez necesaria para competir con los clubes más fuertes del país.

El técnico también resaltó la mentalidad que permitió al equipo reaccionar en momentos complejos durante el partido. Según explicó, el mensaje en el vestuario fue claro para cambiar la dinámica del encuentro. “La charla al medio tiempo fue: ‘Yo creo, yo puedo’”, comentó Villatoro, destacando la convicción del grupo para revertir situaciones adversas.

Con seis jornadas aún por disputarse en la fase regular, el Cartaginés se posiciona como uno de los equipos a seguir en el Clausura 2026. Los primeros cuatro lugares avanzarán a las semifinales, y el cuadro brumoso parece decidido a mantenerse en esa zona privilegiada mientras busca prolongar el protagonismo que ha conseguido bajo la conducción de Amarini Villatoro.

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