Julián Quiñones lo tiene claro; quiere estar en el Mundial 2026: “Por eso me mato cada día en entrenamiento”

El delantero señaló que su meta es mantenerse en nivel con el Al-Qadisiyah para ganarse el llamado de Javier Aguirre

El colombiano naturalizado mexicano está brillando en la liga árabe | Imago7

Julián Quiñones habló sobre su objetivo de formar parte de la selección mexicana rumbo al Mundial de 2026 y el momento que vive con el Al-Qadisiyah en el fútbol de Arabia Saudita. El delantero señaló que su meta es mantenerse en nivel para ser considerado en la convocatoria final del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio próximos.

El delantero, en palabras para FOX, explicó que disputar una Copa del Mundo representa uno de los objetivos principales en su carrera. Quiñones aseguró que trabaja de forma constante para buscar un lugar dentro del plantel que representará a México en la competencia internacional. “Sí, yo creo que para todos los jugadores es importante comenzar un mundial debutando. Para mí es muy importante, por eso vengo trabajando día a día para poder estar en la lista final y eso para mí es lo más importante”, declaró.

El futbolista también señaló que su preparación diaria tiene como objetivo cumplir con ese sueño. El atacante afirmó que cada entrenamiento y cada partido forman parte del proceso para intentar convencer al cuerpo técnico del combinado nacional. “Por eso me mato cada día en entrenamiento, en los partidos para poder estar en esa lista decisiva y poder representar a México como lo quise siempre”, comentó.

En cuanto a su desempeño con el Al-Qadisiyah, el delantero explicó que su rendimiento está ligado al trabajo colectivo dentro del equipo. Según el jugador, el respaldo de sus compañeros influye en los resultados que logra dentro del campo. “Creo que la motivación me la da mis compañeros, eso es lo principal, y por ende llegan los goles”, señaló.

Quiñones está imparable en la Saudi Pro League | Reuters

Quiñones indicó que su enfoque no se centra únicamente en los registros personales. El atacante afirmó que su prioridad es el funcionamiento del grupo antes que los objetivos individuales dentro del torneo en el que participa con el club saudí.

“Si yo pongo una motivación solamente a querer hacer gol y quedar campeón del torneo, quedar campeón de goleador, creo que las cosas como equipo no funcionaría muy bien. Para mí siempre va a ser lo colectivo. Por eso llegan los goles, llegan los resultados y eso es lo que realmente importa”, concluyó el atacante.

Al momento, Julián Quiñones marcha en el subliderato de la tabla de goleadores de la Saudi Pro League con 24 goles (superando a Cristiano Ronaldo de Al-Nassr quien lleva 21 tantos) y está a la caza de la marca de Ivan Toney del Al-Ahli, quien ostenta 25 anotaciones.

Con dichos números, Julián Andrés espera pelear un lugar en la delantera del Tri, al lado de nombres como Raúl Jiménez, Santiago Gimenez, Germán Berterame, Alexis Vega y Armando ‘Hormiga’ González.

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