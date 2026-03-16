Hoy No Circula este 17 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen el martes en CDMX y Edomex?

Este día, el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México, aplica para los vehículos con engomado rosa

¿Qué autos no circulan este martes 17 de marzo? | Reuters

El programa Hoy No Circula es una política ambiental que se aplica en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) con el propósito de disminuir la contaminación del aire. La medida establece restricciones a la circulación de vehículos con base en el color del engomado, la terminación de la placa y el holograma de verificación ambiental. Su implementación busca reducir la emisión de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México, una de las regiones con mayor concentración vehicular del país. Desde su creación en 1989, el programa ha tenido ajustes para incorporar nuevas reglas, excepciones y protocolos durante contingencias ambientales.

Para el martes 17 de marzo de 2026, el Hoy No Circula operará bajo el esquema habitual, por lo que determinados vehículos deberán suspender su circulación durante el horario establecido. Sin embargo, los niveles de contaminación y las condiciones meteorológicas podrían modificar las restricciones si se activa una contingencia ambiental. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene vigilancia permanente sobre la calidad del aire y emite avisos cuando es necesario aplicar medidas adicionales. Por ello, se recomienda a los conductores revisar los comunicados oficiales antes de salir a las calles para evitar multas o sanciones.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el martes 17 de marzo de 2026 y cuáles sí?

El programa Hoy No Circula establece restricciones específicas para ciertos vehículos con el fin de disminuir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. En el caso del martes, la medida aplica principalmente para los automóviles con engomado rosa, placas que terminan en 7 y 8, y holograma de verificación 1 y 2, los cuales deben suspender su circulación dentro del horario establecido por las autoridades ambientales.

No obstante, el programa contempla algunas excepciones. Están exentos de esta restricción los vehículos con holograma doble cero o cero, así como los autos eléctricos e híbridos. También pueden circular los vehículos de emergencia y aquellos que cuentan con placas para personas con discapacidad. A pesar de estas excepciones, los propietarios deben verificar que su vehículo cumpla con los requisitos establecidos por la normativa para evitar posibles sanciones.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula es una medida extraordinaria que se aplica cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara una contingencia ambiental fase 1 en la Zona Metropolitana del Valle de México. Esta situación ocurre cuando la concentración de contaminantes, como el ozono o las partículas suspendidas PM2.5 y PM10, rebasa los niveles establecidos como seguros para la población. Ante este escenario, las autoridades amplían las restricciones vehiculares para disminuir las emisiones contaminantes.

Este tipo de contingencias suele presentarse en periodos del año con condiciones atmosféricas adversas, como la presencia de inversión térmica y alta carga vehicular. El objetivo es reducir la exposición de la población a contaminantes que pueden afectar la salud. La restricción puede suspenderse una vez que los niveles de calidad del aire mejoran, aunque también puede mantenerse si las condiciones de contaminación continúan.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Los conductores que no respeten las restricciones del programa Hoy No Circula pueden recibir una sanción económica. La multa por incumplir esta disposición ambiental va aproximadamente de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un monto que ronda entre los 2,074.8 y los 3,112.2 pesos, dependiendo de la determinación de la autoridad.

Además de la sanción económica, el vehículo puede ser retirado de la circulación y trasladado a un depósito vehicular, conocido como corralón. En ese caso, el propietario deberá cubrir la multa, así como los costos de arrastre y resguardo para poder recuperar su automóvil. Por ello, las autoridades recomiendan a los conductores revisar con anticipación las restricciones vigentes y cumplir con el programa para evitar sanciones.

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