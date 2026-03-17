¿Es un torneo de veteranos? El promedio de edad de la Liga BetPlay 2026-I

Muchas figuras colombianas que ya están en el último tramo de su carrera están en la Liga BetPlay y el promedio de edad lo evidencia.

Promedio de edad Liga BetPlay | Vizzor

Ad portas de comenzar la participación en las competencias internacionales como la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana. El Fútbol Profesional Colombiano, que ya ha mejorado su presencia con lo hecho en las fase preliminares, buscará ser protagonista internacionalmente. La edad es uno de los temas que más llama la atención en las plantillas de los equipos de la Liga BetPlay.

Mucho se ha hablado de la poca renovación de goleadores que tiene el campeonato colombiano. Pues, en las últimas temporadas, solamente Alfredo Morelos, de 29 años, ha estado cerca de llevarse el galardón. De resto, Dayro Moreno se llevó el botín de oro con casi 40 años, Hugo Rodallega es el último máximo goleador de la Liga BetPlay y su edad consta de nada más y nada menos que 40 años.

Independiente Santa Fe, el equipo más veterano de Colombia

De la mano del mismo Hugo Rodallega y sus 40 años, Independiente Santa Fe es el equipo con el promedio de edad más alto de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. No solamente es el delantero y capitán quien eleva la vara de este ítem en el conjunto capitalino. Daniel Torres, de 36 años, Andrés Mosquera Marmolejo, de 34 años, y Emmanuel Olivera, de 35 años, son los futbolistas con más experiencia del plantel ‘cardenal’.

31.3 es el promedio de edad del primer campeón del Fútbol Profesional Colombiano. El equipo más cercano a esta cifra del ‘león’ es otro felino, Jaguares de Córdoba con un promedio de edad 31 años. Sin duda alguna, un número bastante alto para tratarse de una plantilla de solo 25 jugadores.

Fortaleza, cuna de grandes talentos emergentes

El primer y último lugar en cuanto al promedio de edad se refiere está en la capital de la república. Mientras que Santa Fe es el conjunto con la plantilla más veterana de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, Fortaleza es el club con menor promedio de edad. Los ‘amix’ se han hecho conocidos por darle la oportunidad a jóvenes talentos y eso le ha dado mucho redito en el último tiempo.

De hecho, orientados por Sebastián Oliveros, lograron clasificarse hace muy poco a sus primeros cuadrangulares semifinales del Fútbol Profesional Colombiano. Y, a pesar de ser un equipo con no mucha historia, la tabla del descenso dejó de ser una preocupación hace algunas temporadas. El promedio de edad de Fortaleza es de 25.3 años.

Tabla completa del promedio de edad en la Liga BetPlay 2026-I

Una de las más grandes sorpresas del ranking es Atlético Nacional. Un club que a primera vista podría estar en una casilla más alta debido a la presencia de David Ospina (37 años), William Tesiilo (36 años), Milton Casco (37 años), Matheus Uribe (34 años) y Edwin Cardona (33 años), pero que se instala en la sexta casilla.

Independiente Santa Fe: 31.3 años. Jaguares de Córdoba: 31 años. Millonarios: 30.5 años. Atlético Bucaramanga: 30.3 años. Deportivo Pasto: 30 años. Atlético Nacional: 29.3 años. Deportivo Cali: 29.1 años. Junior: 28.8 años. Llaneros: 28.6 años. Once Caldas: 28.2 años. Águilas Doradas: 27.7 años. Deportivo Independiente Medellín: 27.4 años. Alianza: 27.2 años. Deportes Tolima: 27.1 años. Cúcuta Deportivo: 27 años. América de Cali: 27 años. Deportivo Pereira: 26.8 años. Internacional de Bogotá: 26.1 años. Boyacá Chicó: 26 años. Fortaleza: 25.3 años.

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