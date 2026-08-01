Dowman orquesta la goleada del Arsenal en casa del Girona

El juvenil asistió a Kai Havertz y marcó desde fuera del área en el amistoso de preparación

Arsenal derrotó 4-1 al Girona en un partido amistoso de preparación para la temporada 2026/27. El conjunto inglés tomó ventaja durante la primera mitad y respondió de inmediato cuando el cuadro español redujo la diferencia al comienzo del complemento.

Los Gunners generaron la primera oportunidad a los nueve minutos, cuando Riccardo Calafiori remató de cabeza desde corta distancia, pero Paulo Gazzaniga evitó la anotación. La presión inglesa encontró resultado al 16’, luego de que Max Dowman filtró el balón para Kai Havertz, quien definió con la pierna izquierda desde el centro del área.

Girona trató de responder mediante disparos desde fuera del área. Arnau Martínez buscó la portería al minuto 21 y Fran Beltrán lo intentó al 27’, aunque ninguno de los dos remates encontró dirección. Arsenal mantuvo la iniciativa y acumuló llegadas con Viktor Gyökeres, Dowman y Christos Tzolis.

El segundo gol llegó al minuto 30. Calafiori participó en la construcción y asistió a Tzolis, quien recibió dentro del área por el sector izquierdo y cruzó su disparo para superar a Gazzaniga. Tras la anotación y la pausa de hidratación, Arsenal realizó tres modificaciones con los ingresos de Gabriel Jesús, Marli Salmon y Fábio Vieira.

Dowman sirvió a Havertz en el primer gol. | Claro Sports.

El equipo inglés se marchó al descanso con una ventaja de dos goles, pero Girona reaccionó al comienzo de la segunda parte. Después de generar dos tiros de esquina consecutivos, Kim Min-Su envió un centro al área y Arnau Martínez conectó un remate de cabeza hacia la escuadra derecha para colocar el 2-1 al minuto 50.

La respuesta del Arsenal tardó tres minutos. Myles Lewis-Skelly habilitó a Max Dowman, quien disparó con la izquierda desde fuera del área para recuperar la ventaja de dos anotaciones. El mediocampista también había participado en el primer gol con la asistencia para Havertz.

Gabriel Jesús cerró la cuenta al minuto 55. Ben White avanzó por el costado y entregó el balón al delantero brasileño, quien remató con la derecha desde el centro del área y colocó el esférico junto al poste izquierdo para establecer el 4-1.

Girona todavía buscó reducir la diferencia mediante Kim Min-Su y Vladyslav Vanat, pero Kepa Arrizabalaga respondió ante ambos remates. Los dos equipos aprovecharon el resto del encuentro para modificar sus alineaciones y dar minutos a jugadores jóvenes, en un duelo de preparación que Arsenal resolvió con cuatro anotadores diferentes.

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