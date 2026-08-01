Luis Díaz, de nuevo al ruedo con el Bayern Munich: así será su pretemporada

Después de pasar las vacaciones en Colombia, el extremo ya se incorpora bajo las órdenes de Vincent Kompany.

Luis Díaz celebrando un gol | Reuters

Rápidamente se va pasando el tiempo y ya volverá la temporada a nivel de clubes en Europa. El Bayern Munich, para muchos el mejor del mundo, no logró revalidarlo en semifinales de Champions League cayendo ante el bicampeón PSG. Es hora de volverlo a intentar, pues en el plano doméstico, es rey absoluto.

Luis Díaz es uno de los llamados a figurar. El extremo colombiano llega de tropezar en el primer Mundial de su carrera, sin poder aportar más que un gol con su selección y luego caer en octavos de final a manos de Suiza. La generación comandada por Néstor Lorenzo pintaba para más en su periplo mundialista.

Luego de disputar el certamen orbital, tomó vacaciones con su familia y se reencontró con su gente en la Costa Caribe de Colombia. Después de unos días, emprendió vuelo al ‘Viejo Continente’, con otro look que llamó la atención, previo a la travesía en el otro lado del mundo. El objetivo ahora es ponerse a tope con su equipo en la pretemporada.

𝑼́𝒍𝒕𝒊𝒎𝒂 𝒔𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 antes de viajar. 🥰#AudiFCBTour pic.twitter.com/iWVNhSwl9h — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 1, 2026

Este sábado, preciso, se llevó a cabo la última sesión de entrenamiento para su nueva gira de amistosos. El cuadro bávaro, sin ‘Lucho, venía de derrotar por 0-15 al Rottach-Egern con otras posibilidades en la amplia nómina que dirige Kompany. Ahora bien, quedan varias semanas para definir si habrá novedades en el mercado de pases o, en su defecto, jugársela toda con la poderosa nómina que trae el Bayern.

Díaz ingresa entre los 26 viajeros a Jeju (Corea) y Hong Kong, donde se llevará a cabo el Audi Summer Tour 2026. Las bajas sensibles serán las de Serge Gnabry, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Lennart Karl y Bryan Zaragoza, quienes se recuperan de una lesión. Así mismo, Dayot Upamecano, Harry Kane, Michael Olise e Ismael Saibari se unirán después del viaje.

El calendario de pretemporada del Bayern Munich

Estos serán los compromisos para Luis Díaz y el conjunto alemán en suelo asiático.

04.08.2026 | Jeju United vs Bayern Munich | 6:00 a.m. (hora COL).

07.08.2026 | Aston Villa vs Bayern Munich | 7:00 a.m. (hora COL).

15.08.2026 | Bayern Munich vs RB Leipzig (Telekom Cup) | 8:30 a.m. (hora COL).

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