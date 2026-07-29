UMECIT vs Saprissa, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 1, goles y resultado en directo

Sigue el partido entre UMECIT y Saprissa por la jornada 1 de la Copa Centroamericana 2026.

UMECIT Saprissa, Copa Centroamericana, minuto a minuto | Claro Sports

La Copa Centroamericana 2026 sigue su curso con el duelo entre UMECIT FC y Deportivo Saprissa, un compromiso que enfrentará a dos equipos con recorridos muy distintos en el ámbito regional. El conjunto panameño vivirá su estreno en el certamen, mientras que el club costarricense intentará hacer valer su experiencia para comenzar la fase de grupos con una victoria y posicionarse desde el inicio entre los candidatos a avanzar de ronda.

UMECIT consiguió su boleto al torneo tras finalizar como el segundo mejor equipo de la tabla acumulada de la temporada 2025-26 de la Liga Panameña de Fútbol. La institución debutará en una competencia internacional oficial y, con su clasificación, se convirtió en el octavo club distinto de Panamá en disputar la Copa Centroamericana, consolidando al país como el que más representantes diferentes ha tenido en la historia del campeonato. El objetivo del equipo será competir de igual a igual y aprovechar esta primera experiencia para sumar puntos desde el arranque.

Del otro lado estará Deportivo Saprissa, uno de los clubes con mayor recorrido en el torneo. El conjunto morado disputará su cuarta edición consecutiva tras asegurar su clasificación como el mejor equipo de la temporada 2025-26 en Costa Rica. A lo largo de sus participaciones ha construido un balance de 10 victorias, seis empates y cuatro derrotas, cifras que lo igualan con Herediano como el equipo costarricense con más triunfos en la competición. Después de alcanzar los cuartos de final en las dos primeras ediciones, Saprissa buscará superar ese registro y convertirse en protagonista de la lucha por el campeonato.

Transmisión en vivo del partido entre UMECIT vs Saprissa | Exclusivo para Estados Unidos

¿A qué hora juega UMECIT vs Saprissa y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 29 de julio?

El encuentro entre UMECIT y Deportivo Saprissa se disputará el miércoles 29 de julio a las 18:00 (hora Costa Rica) en el estadio Universidad Latina, en la ciudad de Penonomé, Panamá. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Panamá y Costa Rica.

Formaciones del UMECIT vs Saprissa, al momento: así salen al partido de hoy

Ni UMECIT ni Saprissa cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 1 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Julio Infante y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

UMECIT : Luis Lazo; Emmanuel Channis, Rolando Ford, Ober Almanza; Nicholas Anderson, Alcides Díaz, Dwann Oliveira, Alberto Saldaña; Hiberto Peralta, Javier Murillo y Erick Rodríguez. DT : Julio Infante.

: Luis Lazo; Emmanuel Channis, Rolando Ford, Ober Almanza; Nicholas Anderson, Alcides Díaz, Dwann Oliveira, Alberto Saldaña; Hiberto Peralta, Javier Murillo y Erick Rodríguez. : Julio Infante. Saprissa: Abraham Madriz; Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora; Gerson Torres, Jefferson Brenes, Mathias Elizondo, Luis Paradela, Kermey Arboine; y Orlando Sinclair. DT: Hernán Medford.

Últimos resultados y antecedentes del UMECIT vs Saprissa

Será la primera ocasión en la que se enfrenten UMECIT y Saprissa a lo largo de su historia.

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? UMECIT vs Saprissa

Ni UMECIT ni Saprissa han sido campeones de la Copa Centroamericana. No obstante, el conjunto costarricense cuenta con una amplia tradición en torneos internacionales de la región, mientras que el club panameño afronta su primera experiencia en la competición.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La fase de grupos se disputará durante cinco semanas consecutivas y contará con 20 equipos divididos en cinco grupos. Cada club enfrentará una sola vez a sus cuatro rivales, por lo que disputará cuatro partidos en total, con dos encuentros como local y dos como visitante.

Al finalizar esta etapa, los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final para continuar en la lucha por el campeonato. El formato mantiene la intensidad desde el primer partido, ya que cada jornada puede ser determinante en la pelea por la clasificación.

Además del título, la competencia volverá a otorgar importantes premios deportivos. Los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In obtendrán un lugar en la Copa de Campeones Concacaf 2027, mientras que el campeón recibirá un incentivo adicional: el pase directo a los octavos de final del máximo torneo de clubes de la confederación.

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