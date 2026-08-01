Mixco vs Suchitepéquez en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Mixco y Suchitepéquez por el Torneo Apertura de Guatemala.

Mixco Suchitepéquez, Liga Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Deportivo Mixco vs Suchitepéquez! Los dos equipos se enfrentan por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo donde ambos buscarán sumar un triunfo para ganar confianza en el inicio del campeonato.

Deportivo Mixco afronta este compromiso con la necesidad de recuperarse tras un comienzo complicado de temporada. El equipo de Fabricio Benítez perdió 2-0 ante Municipal en la primera fecha del campeonato y luego debutó en la Copa Centroamericana 2026 con una derrota como visitante frente a Olimpia. Ahora buscará aprovechar la localía para conseguir sus primeros puntos del torneo.

Suchitepéquez, en cambio, inició su regreso a la Liga Nacional con un empate sin goles frente a Comunicaciones. El conjunto de Héctor Altamirano mostró solidez defensiva en su vuelta a la máxima categoría después de ocho años y tratará de mantener esa línea para seguir sumando en un campeonato donde el objetivo principal será consolidarse y asegurar la permanencia.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mixco vs Suchitepéquez hoy sábado 1 de agosto de 2026?

El encuentro entre Mixco y Suchitepéquez será el sábado 1 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mixco vs Suchitepéquez para la jornada 2, al momento

Mixco no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala mientras que Suchitepéquez no tendrá disponible a Mafre Icuté, expulsado en el partido ante Comunicaciones. Se estima que Fabricio Benítez y Héctor Altamirano no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Mixco : Kevin Moscoso; Jorge Sotomayor, Manuel Moreno, Jeshua Urizar, Allen Yanes; Fabian Cuero, Yonathan Pozuelos, Esnaydi Zuñiga; Esteban García, Nicolás Martínez y Julio César Cruz. DT : Fabricio Benítez.

: Kevin Moscoso; Jorge Sotomayor, Manuel Moreno, Jeshua Urizar, Allen Yanes; Fabian Cuero, Yonathan Pozuelos, Esnaydi Zuñiga; Esteban García, Nicolás Martínez y Julio César Cruz. : Fabricio Benítez. Suchitepéquez: Jussef Delgado; Jorge Matul, Dany Rodas, Víctor Torres, Figo Montañoa; José Corena, Marco Rivas, Andrés Lezcano; Fabricio González, Deyner Padilla y Armando Zamorano. DT: Héctor Altamirano.

Antecedentes del Mixco vs Suchitepéquez y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Será la primera vez que Deportivo Mixco y Suchitepéquez se enfrentarán de manera oficial.

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