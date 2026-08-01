Uros Medic vs Daniel Rodriguez, en vivo UFC Fight Night 283 hoy 1 de agosto: resultados de las peleas en directo
UFC aterriza por primera vez en Serbia con 14 combates en Belgrado y una cartelera encabezada por Uroš Medić y Daniel Rodriguez
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Gilbert Urbina sorprende y fulmina a Vlasto Cepo en poco más de un minuto
Gilbert Urbina protagonizó una de las grandes sorpresas de la noche al derrotar por nocaut técnico a Vlasto Cepo en apenas 1:01 del primer asalto. El combate comenzó con un intercambio frenético, en el que Cepo salió lanzando golpes sin demasiada precaución, una estrategia que terminó costándole muy caro.
El estadounidense aprovechó los espacios, conectó el golpe que envió a Cepo a la lona y de inmediato se lanzó con una intensa ofensiva de ground-and-pound que obligó al árbitro a detener la pelea. Con la victoria, Urbina mejoró su récord a 8-4 en MMA (2-3 en UFC), mientras que Cepo sufrió su primera derrota dentro de la organización y quedó con marca de 14-4 (1-1 en UFC).
Noah Gugnon abre la cartelera estelar con una sumisión impecable sobre Milos Janicic
La cartelera estelar comenzó con una actuación dominante de Noah Gugnon, quien necesitó apenas 1:21 del primer asalto para someter a Milos Janicic y conseguir una victoria contundente en su debut dentro de la UFC. El francés marcó el ritmo desde el inicio con una potente patada a la pierna que dejó visiblemente lastimado a su rival.
Con Janicic sin poder sostenerse en pie, Gugnon lo llevó al suelo, tomó rápidamente la posición de montada, capturó la espalda y aseguró un rear-naked choke que obligó al montenegrino a rendirse. Con este triunfo, Gugnon mejoró su récord a 10-2 en MMA (1-0 en UFC), mientras que Janicic cayó a 19-4 (0-1 en UFC).
Tofiq Musayev noquea a Ludovit Klein y se impone en una intensa batalla
Tofiq Musayev resistió los mejores momentos de Ludovit Klein para quedarse con una victoria por nocaut técnico a los 4:07 del segundo asalto. Tras un primer episodio muy parejo, marcado por el intercambio de golpes y potentes patadas a las piernas, el combate se mantuvo equilibrado hasta los minutos finales.
Klein parecía tomar impulso en el segundo round con una serie de ganchos, un golpe a la cabeza y un sólido ataque al cuerpo, pero Musayev encontró una mano decisiva que lo mandó a la lona y aprovechó la posición para desatar un intenso ground-and-pound que llevó al árbitro a detener la pelea. Con el triunfo, Musayev mejoró su récord a 24-6 en MMA (2-1 en UFC), mientras que Klein quedó con 24-6-1 (8-4-1 en UFC).
Michael Oliveira supera con un nocaut demoledor sobre Oban Elliott
Michael Oliveira dejó una carta de presentación inmejorable al noquear a Oban Elliott en apenas 1:49 del primer asalto. El brasileño mostró paciencia en el arranque, trabajó con el jab y, tras soportar una derecha del galés, respondió con un preciso contragolpe que lo envió por primera vez a la lona.
Elliott intentó cambiar el rumbo con un derribo, pero Oliveira lo defendió sin problemas y segundos después conectó una poderosa mano derecha que volvió a derribar a su rival, obligando al árbitro a detener el combate. El invicto brasileño mejoró su récord a 10-0 en MMA (1-0 en UFC), mientras que Elliott cayó a 12-5 (3-3 en UFC).
Borislav Nikolic debuta con triunfo por decisión unánime
Borislav Nikolic superó un complicado inicio de combate para imponerse por decisión unánime a Mark Vologdin con tarjetas idénticas de 29-27. El serbio fue derribado en el primer asalto y llegó a estar en problemas ante un intento de guillotina, pero logró recuperarse y comenzó a imponer el ritmo con una presión constante que cambió el rumbo de la pelea.
A partir del segundo round, Nikolic dominó los intercambios, castigó repetidamente a un Vologdin que terminó con un severo corte en el ojo izquierdo y estuvo cerca de finalizar el combate con varios intentos de sumisión, incluidos un rear-naked choke y una guillotina. Con la victoria, el serbio debutó con éxito en la UFC y mejoró su récord a 17-2 en MMA (1-0 en UFC), mientras que Vologdin quedó con marca de 12-5-2 (0-1-1 en UFC).
Bogdan Grad somete a Dennis Buzukja en una polémica definición
La primera pelea de la cartelera que llegó al segundo asalto terminó envuelta en la controversia. Bogdan Grad derrotó por sumisión a Dennis Buzukja con un estrangulamiento arm-triangle a los 4:33 del segundo round, aunque el estadounidense reclamó de inmediato que nunca se rindió antes de que el árbitro Jason Herzog detuviera el combate.
Grad había dominado gran parte del primer episodio gracias a sus derribos y control en la lona, pero Buzukja reaccionó en el segundo asalto con mejores combinaciones y parecía cambiar el rumbo del combate. Sin embargo, el rumano consiguió un nuevo derribo en el último minuto, aseguró la sumisión y provocó un desenlace que dejó dudas por la aparente ausencia de un tap. Con el triunfo, Grad mejoró su récord a 16-4 en MMA (2-2 en UFC), mientras que Buzukja cayó a 12-7 (1-5 en UFC).
Mateusz Rebecki vuelve al triunfo tras dominar y noquear a Kyle Prepolec
Mateusz Rebecki puso fin a su mala racha con una contundente victoria por nocaut técnico sobre Kyle Prepolec. El polaco salió agresivo desde el primer segundo, conectó potentes golpes en el intercambio inicial y rápidamente llevó la pelea al suelo, donde comenzó un castigo constante con codos y puños.
Prepolec quedó atrapado bajo el dominio de Rebecki, sufrió un severo daño con el incesante ground-and-pound y nunca encontró la forma de escapar. Ante la lluvia de golpes, el árbitro detuvo el combate a los 4:41 del primer asalto, otorgándole a Rebecki una victoria que mejoró su récord a 21-5 en MMA (5-4 en UFC), mientras que el canadiense cayó a 18-11 (0-5 en UFC).
Nina Milosevic remonta y liquida a Hailey Cowan con un brutal castigo al cuerpo
Nina Milosevic debutó con una victoria contundente al derrotar por nocaut técnico a Hailey Cowan. Aunque la estadounidense tuvo un mejor inicio, conectando los golpes más claros y controlando la distancia, la serbia encontró la respuesta con un devastador ataque al cuerpo que cambió por completo el rumbo del combate.
Un potente golpe al torso dobló a Cowan de dolor y abrió la puerta para que Milosevic conectara una nueva ofensiva con impactos al cuerpo que obligaron al árbitro a detener la pelea a los 3:41 del primer asalto. Con el triunfo, la serbia mejoró su marca a 9-1 en MMA (1-0 en UFC), mientras que Cowan cayó a 7-6 y sufrió su cuarta derrota consecutiva dentro de la organización.
Jovan Leka fulmina a Alexander Poppeck con una brutal patada al hígado en UFC Belgrado
Jovan Leka necesitó apenas 2:22 del primer asalto para conseguir una espectacular victoria en su debut en UFC, al derrotar por nocaut técnico a Alexander Poppeck. El peleador local soportó el mejor inicio de su rival, quien lucía más veloz y conectó varios golpes y patadas a las piernas, antes de cambiar por completo el rumbo del combate.
Cuando Poppeck parecía controlar la distancia, Leka lanzó una devastadora patada al hígado que dobló instantáneamente al alemán y obligó al árbitro a detener la pelea. Con este triunfo, el serbio mejoró su récord profesional a 13-2, mientras que Poppeck cayó a 21-5 en las artes marciales mixtas.
Stephanie Luciano arruina la fiesta local y somete a Marina Spasic
Stephanie Luciano silenció al público serbio al imponerse por sumisión sobre Marina Spasic en el combate de peso paja de UFC Belgrado. La brasileña resistió un complicado inicio de pelea, encontró su momento tras conectar una combinación que tambaleó a su rival y llevó el combate a la lona, donde tomó rápidamente la espalda para cerrar un impecable rear-naked choke a los 3:20 del primer asalto.
Con el triunfo, Luciano mejoró su récord a 8-2-1 en MMA y 3-1 en UFC, mientras que Spasic sufrió una amarga derrota en su debut dentro del octágono, dejando su marca en 7-2 en las artes marciales mixtas y 0-1 en la compañía.
UFC Fight Night 283: ¿Cuál es la cartelera completa del evento?
Cartelera estelar
- Peso wélter: Uros Medic vs Daniel Rodriguez (5 rounds)
- Peso semipesado: Jan Błachowicz vs Navajo Stirling
- Peso pesado: Aleksandar Rakic vs Marcin Tybura
- Peso medio: Duško Todorovic vs Robert Valentin
- Peso medio: Vlasto Cepo vs Gilbert Urbina
- Peso ligero: Milos Janicic vs Noah Gugnon
Cartelera preliminar
- Peso ligero: Ľudovít Klein vs Tofiq Musayev
- Peso wélter: Oban Elliott vs Michael Oliveira
- Peso gallo: Borislav Nikolic vs Mark Vologdin
- Peso pluma: Bogdan Grad vs Dennis Buzukja
- Peso ligero: Mateusz Rebecki vs Kyle Prepolec
- Peso gallo femenil: Nina Milosevic vs Hailey Cowan
- Peso pesado: Jovan Leka vs Alexander Poppeck
- Peso paja femenil: Marina Spasic vs Stephanie Luciano
¿Cuáles son las peleas estelares de UFC Fight Night 283? Orden de salida, pesos y títulos
UFC Fight Night 283 hace historia este sábado 1 de agosto al celebrar el primer evento de la compañía en Serbia, con el Belgrade Arena como escenario de una función que reúne a varias figuras del ranking y a una importante representación de peleadores balcánicos.
La cartelera estelar será encabezada por el duelo de peso wélter entre el local Uros Medic y el estadounidense Daniel Rodriguez, una pelea que puede tener consecuencias directas en la clasificación de las 170 libras. Además, el excampeón Jan Błachowicz regresa para enfrentar al invicto Navajo Stirling en la pelea coestelar.
Milos Janicic vs Noah Gugnon | Peso ligero (155 lb)
La cartelera principal abre con un choque entre dos debutantes que llegan con buen cartel desde el circuito europeo. Janičić intentará imponer su grappling y su capacidad de sumisión, mientras que Gugnon buscará mantener la pelea de pie para aprovechar su potencia de nocaut.
Vlasto Cepo vs Gilbert Urbina | Peso medio (185 lb)
Čepo debuta en UFC con fama de finalizador tras conseguir prácticamente todas sus victorias antes del límite. Del otro lado estará Gilbert Urbina, quien tratará de imponer un ritmo más pausado utilizando su alcance y experiencia para evitar el intercambio explosivo.
Duško Todorovic vs Robert Valentin | Peso medio (185 lb)
El serbio Todorović necesita una victoria para consolidarse dentro del roster de UFC, pero enfrente tendrá al especialista en lucha Robert Valentin, quien buscará controlar el combate desde la lona y neutralizar la pegada del local.
Aleksandar Rakic vs Marcin Tybura | Peso pesado (265 lb)
Rakić da el salto a los pesos pesados para enfrentar al clasificado Marcin Tybura. La movilidad y el striking del peleador balcánico contrastan con el estilo de presión, lucha y control del veterano polaco, actualmente ubicado entre los mejores de la división.
Jan Błachowicz vs Navajo Stirling | Peso semipesado (205 lb) | Coestelar
El excampeón Jan Błachowicz pone a prueba al invicto Navajo Stirling. La experiencia, potencia y defensa de derribos del polaco chocarán con el alcance, velocidad y juventud del prospecto neozelandés, que busca dar el mayor golpe de su carrera.
Uroš Medic vs Daniel Rodriguez | Peso wélter (170 lb) | Evento estelar
La pelea principal enfrenta al ídolo local Uroš Medić contra Daniel “D-Rod” Rodriguez en un combate pactado a cinco asaltos. Medić llega con tres nocauts consecutivos y una efectividad de golpeo sobresaliente, mientras que Rodriguez apuesta por su volumen ofensivo y experiencia para romper el impulso del serbio y acercarse nuevamente al Top 10 de la categoría.