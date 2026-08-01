Uros Medic vs Daniel Rodriguez, en vivo UFC Fight Night 283 hoy 1 de agosto: resultados de las peleas en directo

Gilbert Urbina sorprende y fulmina a Vlasto Cepo en poco más de un minuto

Gilbert Urbina protagonizó una de las grandes sorpresas de la noche al derrotar por nocaut técnico a Vlasto Cepo en apenas 1:01 del primer asalto. El combate comenzó con un intercambio frenético, en el que Cepo salió lanzando golpes sin demasiada precaución, una estrategia que terminó costándole muy caro.

El estadounidense aprovechó los espacios, conectó el golpe que envió a Cepo a la lona y de inmediato se lanzó con una intensa ofensiva de ground-and-pound que obligó al árbitro a detener la pelea. Con la victoria, Urbina mejoró su récord a 8-4 en MMA (2-3 en UFC), mientras que Cepo sufrió su primera derrota dentro de la organización y quedó con marca de 14-4 (1-1 en UFC).