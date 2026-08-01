Saprissa vs San Carlos en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Saprissa San Carlos, Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Deportivo Saprissa y San Carlos se enfrentarán en la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica, en un duelo que encuentra a ambos equipos con panoramas diferentes tras el inicio del campeonato. El conjunto morado buscará mantenerse en la parte alta de la clasificación, mientras que los Toros del Norte intentarán dejar atrás los problemas administrativos que marcaron su comienzo de temporada y sumar sus primeros puntos en la cancha.

Saprissa llega en un buen momento luego de vencer 2-1 a UMECIT en su estreno por la Copa Centroamericana 2026. Días antes, el equipo dirigido por Hernán Medford también había comenzado con autoridad el torneo local al derrotar 5-1 a Municipal Pérez Zeledón, resultados que fortalecen la confianza del plantel antes de volver a jugar en el estadio Ricardo Saprissa. Los morados buscarán mantener ese rendimiento y seguir acumulando victorias.

San Carlos, por su parte, disputará su primer encuentro oficial del Apertura tras recuperar su licencia para competir en la Primera División. En la fecha inaugural recibió una derrota administrativa por 3-0 frente a Escorpiones de Belén, debido a la suspensión que pesaba sobre el club por asuntos reglamentarios. Con la situación ya resuelta, el equipo dirigido por Walter “Paté” Centeno buscará comenzar su participación deportiva con un resultado positivo frente a uno de los candidatos al título.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Saprissa vs San Carlos de la jornada 2 de la Liga de Rica?

El encuentro entre Saprissa y San Carlos será el domingo 2 de agosto a las 16:00 horas en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá. y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Antecedentes y últimos resultados del Saprissa vs San Carlos en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Saprissa y San Carlos:

22 de marzo 2026 | San Carlos 1-3 Saprissa | Torneo Clausura

8 de febrero de 2026 | Saprissa 2-1 San Carlos | Torneo Clausura

15 de octubre de 2025 | San Carlos 0-2 Saprissa | Torneo Apertura

1 de agosto de 2025 | Saprissa 2-0 San Carlos | Torneo Apertura

9 de marzo de 2025 | Saprissa 3-0 San Carlos | Torneo Clausura

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