Cruz Azul vs Atlante en vivo en la Liga MX: horario y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 3

Cruz Azul recibe al Atlante en la jornada 3 del Apertura 2026. Revisa horario, canales de transmisión, alineaciones, antecedentes, pronóstico y momios del encuentro

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Cruz Azul y Atlante se enfrentarán en uno de los partidos que marcarán la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX. La Máquina intentará conservar su paso perfecto ante unos Potros que buscan su primera victoria desde que regresaron a la Primera División del fútbol mexicano.

El conjunto cementero comenzó la defensa de su título con dos triunfos. Primero superó 3-2 al Atlético de San Luis como visitante y después remontó para vencer 2-1 al Puebla en el Estadio Banorte. Con seis puntos y cinco goles anotados, el equipo dirigido por Joel Huiqui se mantiene entre los primeros lugares de la clasificación.

Cruz Azul también llegará con el impulso que representó conquistar el Campeón de Campeones. La Máquina derrotó 3-1 al Toluca el sábado 25 de julio en el Dignity Health Sports Park de California, por lo que el compromiso ante Atlante será su regreso a la actividad después de sumar otro trofeo.

Atlante todavía no gana en el Apertura 2026, pero mostró capacidad de respuesta durante su presentación como local. Los Potros perdieron 2-1 ante Necaxa en la primera fecha y empataron 1-1 contra América en la segunda jornada. Eugenio Pizzuto anotó en ambos encuentros y consiguió el tanto del empate frente a las Águilas al minuto 65.

Fecha, horario y dónde ver el Cruz Azul vs Atlante del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido correspondiente a la tercera jornada se disputará el sábado 1 de agosto de 2026, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Cruz Azul aparecerá administrativamente como local en este encuentro.

La transmisión en México podrá seguirse por Canal 5 en televisión abierta y por TUDN en sistemas de paga. El encuentro también estará disponible en streaming mediante ViX Premium. La programación puede registrar cambios, por lo que se recomienda revisar la guía del operador antes del inicio del partido.

Partido: Cruz Azul vs Atlante

Cruz Azul vs Atlante Fecha: sábado 1 de agosto de 2026

sábado 1 de agosto de 2026 Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

21:00 horas, tiempo del centro de México Estadio: Estadio Azteca, Ciudad de México

Estadio Azteca, Ciudad de México Televisión: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Streaming: ViX Premium

Alineaciones probables del Cruz Azul vs Atlante para la jornada 3 de la Liga MX 2026

Joel Huiqui podría mantener la estructura utilizada durante el comienzo del torneo. Kevin Mier ocuparía la portería, mientras Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete y Gonzalo Piovi integrarían la línea defensiva. Jeremy Márquez y Carlos Rotondi tendrían funciones por los costados.

La posible alineación de Cruz Azul sería con Kevin Mier; Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete, Gonzalo Piovi, Jeremy Márquez, Carlos Rotondi; Agustín Palavecino, José Paradela, Carlos Rodríguez, Erik Lira; y Gabriel Fernández. Huiqui también cuenta con elementos como Nicolás Ibáñez, Luka Romero, Christian Ebere y Juan Calero para modificar el ataque.

Por parte del Atlante, una de las dudas estará en la portería. David Ospina podría recibir sus primeros minutos después de incorporarse al plantel, aunque Óscar Jiménez fue titular en las primeras dos fechas. Miguel Herrera tendría como base a Walter Portales, Nico Carrera, Eduardo Tercero, Eugenio Pizzuto y Jhojan Julio.

La alineación probable de los Potros estaría formada por David Ospina; Walter Portales, Nico Carrera, Eduardo Tercero, Luis Sánchez, Walter Clar; Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Martín Fernández, Jhojan Julio; y Luis Puente. La formación definitiva se conocerá alrededor de una hora antes del encuentro.

Antecedentes y últimos resultados del Cruz Azul vs Atlante en la Liga MX

Cruz Azul no pierde contra Atlante desde el Clausura 2011, cuando los Potros se impusieron 3-0. Desde entonces, los cementeros acumulan siete victorias y tres empates en sus últimos diez enfrentamientos, incluidos partidos de Liga MX y Copa MX.

El antecedente más reciente dentro de la Liga MX se registró el 9 de febrero de 2014. Aquella noche, Cruz Azul derrotó 4-1 al Atlante como visitante. Los cuatro compromisos posteriores se jugaron en la Copa MX y dejaron tres triunfos de La Máquina y un empate.

Estos son los últimos cinco resultados entre ambos clubes:

17 de febrero de 2016 | Copa MX: Atlante 2-3 Cruz Azul

Atlante 2-3 Cruz Azul 2 de febrero de 2016 | Copa MX: Cruz Azul 1-1 Atlante

Cruz Azul 1-1 Atlante 25 de agosto de 2015 | Copa MX: Cruz Azul 1-0 Atlante

Cruz Azul 1-0 Atlante 18 de agosto de 2015 | Copa MX: Atlante 0-2 Cruz Azul

Atlante 0-2 Cruz Azul 9 de febrero de 2014 | Liga MX: Atlante 1-4 Cruz Azul

El balance de esos cinco encuentros favorece a Cruz Azul con cuatro victorias, un empate, 11 goles anotados y cuatro recibidos. El duelo de la jornada 3 representará el primer cruce entre ambas instituciones en Primera División después de más de 12 años.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 3?

Los momios publicados por caliente.mx colocan a Cruz Azul como favorito. La victoria cementera aparece en -304, el empate en +440 y el triunfo del Atlante en +720. Estas cifras corresponden al mercado de resultado final en tiempo regular consultado el 30 de julio y pueden cambiar antes del inicio del encuentro.

El momio de -304 refleja la diferencia que existe entre el rendimiento de ambos clubes durante las primeras fechas. Cruz Azul ganó sus dos partidos de liga, viene de conquistar el Campeón de Campeones y ha marcado ocho goles en sus tres compromisos oficiales más recientes. Atlante, en cambio, suma un punto y ha permitido tres anotaciones en dos jornadas.

El pronóstico favorece un triunfo de Cruz Azul, aunque el equipo cementero ha recibido gol en cada uno de sus partidos del Apertura 2026. Atlante puede encontrar oportunidades si Pizzuto y Jhojan Julio logran superar la presión del mediocampo local. Un marcador de 2-1 para La Máquina aparece como un resultado posible por el rendimiento mostrado por ambos equipos.

Los momios quedan de la siguiente manera:

Cruz Azul: -304

-304 Empate: +440

+440 Atlante: +720

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