Los jugadores de Guatemala lo tienen claro: “Contra Canadá veremos de qué estamos hechos… tenemos que sacar pecho”

Fajardo confía en que el seleccionado puede dar el golpe.

Willy Fajardo anotó el primer gol de Guatemala en junio pasado. (FFG)

En Guatemala no se habla de otra cosa que no sea el enfrentamiento de ida por los cuartos de final de la CONCACAF Nations League 2026 frente a Canadá. El próximo viernes 13 de noviembre se jugará el encuentro de ida en el Trébol, mientras que la vuelta será el día martes 17 de noviembre en suelo canadiense.

En la previa del partido, uno de los delanteros más destacados de la competencia Willy Fajardo, compartió al término de un entrenamiento sensaciones sobre lo que espera de cara al primer enfrentamiento. Fajardo, autor de tres goles en la victoria 6 a 0 sobre El Salvador, se manifestó con optimismo aunque reconociendo el gran desafío ante el que se exponen.

“Será una buena oportunidad para medirnos, para ver de qué estamos hechos. Tenemos que sacar pecho porque sabemos que podemos hacer bien las cosas“, comenzó analizando el delantero. Y agregó: “Debemos ser un equipo compacto y unido, además de aprovechar los espacios o las debilidades que podamos encontrar. Tenemos que trabajar en eso para hacer un buen partido”.

El mensaje de Fajardo es claro y desafiante. Guatemala tiene la misión de cuando menos estar en todo momento en serie y para eso debe ganar en la ida, como resultado ideal aunque un empate tampoco está mal.

Por último, Fajardo se mostró algo frustrado ya que por suspensión ni podrá estar en el primer juego: “Lamentablemente uno no quisiera perderse ningún partido, pero es parte de esto. Ya estoy mentalizado en el partido de vuelta y esperando que las cosas salgan bien para poder clasificar“.

Uno de los motivos por los cuales Tena también eligió a Héctor Morales en la convocatoria tuvo que ver con la ausencia en la ofensiva de Fajardo para la ida. Morales viene de hacer once goles en nueve partido con Aurora, y por ende traviesa un presente espectacular.

Calendario de Guatemala en la Nations League

Viernes 13 de noviembre: Guatemala vs Canadá, 20 hs, estadio Manuel Felipe Carrrara.

Martes 16 de noviembre: Canadá vs Guatemala, 19 hs, BMO Field (Toronto).

¿Cómo clasifica Guatemala al Copa Oro 2027?

Si elimina a Canadá en la Nations League: clasifica directamente a la Copa Oro y también avanza a semifinales de la Nations League.

clasifica directamente a la Copa Oro y también avanza a semifinales de la Nations League. Si pierde la serie: todavía puede clasificar mediante las preliminares de marzo de 2027.

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