Posibles alineaciones del Deportivo Pasto vs Junior por la Liga BetPlay 2026-II

Junior visita al Deportivo Pasto en el estadio Departamental Libertad este 12 de noviembre. Siga el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones Pasto vs Junior por la Liga BetPlay | Claro Sports

Todo listo para que finalice el todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II y un compromiso en el calendario, de equipos ya eliminados, es entre Deportivo Pasto y Junior de Barranquilla. Ambos clubes ya no tienen nada que hacer, razón por la cual Dimayor programó ese partido para el jueves 12 de noviembre y no para el sábado 14 con el grueso de la jornada.

Posible alineación de Deportivo Pasto para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Pasto: Luis Marquínez; Michael Mosquera, Juan Revollo, Samuel Portes, Hervin Goyes; Heiler Moreno, Kevin Santacruz, Frank Martínez, Luis Medina; Jonathan Perlaza y Patrick Preciado. DT: Diego Merino.

Posible alineación de Junior para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Jermein Peña, Jean Pestaña, Carlos Pérez, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Guillermo Celis, Bryan Castrillón; Yimmi Chará, Guillermo Paiva y Luis Muriel. D.T: Sebastián Viera.

¿Cómo y dónde ver a Deportivo Pasto vs Junior por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre el equipo de Nariño y el de Barranquilla, válido por la fecha 19 del torneo finalización, dará comienzo a partir de las 5:00 p.m. en el Departamental Libertad. La transmisión del encuentro está a cargo de Win Sports + y la alternativa es por medio de su plataforma por suscripción de Win Play.

Últimos cinco partidos del Deportivo Pasto

08.11.2026 | Independiente Santa Fe 5-0 Deportivo Pasto | Fecha 18.

03.11.2026 | Deportivo Pasto 2-0 Jaguares | Fecha 17.

30.10.2026 | Atlético Bucaramanga 2-1 Deportivo Pasto | Fecha 5.

25.10.2026 | Deportes Tolima 0-1 Deportivo Pasto | Fecha 16.

22.10.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Pasto | Fecha 14.

Últimos cinco partidos del Junior

09.11.2026 | Junior 2-0 Cúcuta.

31.10.2026 | Llaneros 3-2 Junior.

27.10.2026 | Boyacá Chicó 1-1 Junior.

23.10.2026 | Junior 1-0 Águilas Doradas.

18.10.2026 | Deportivo Cali 0-0 Junior.

Le puede interesar