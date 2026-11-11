Posibles alineaciones del Deportivo Pasto vs Junior por la Liga BetPlay 2026-II
Publicado por Camilo Robles Vento
Junior visita al Deportivo Pasto en el estadio Departamental Libertad este 12 de noviembre. Siga el minuto a minuto en Claro Sports.
Todo listo para que finalice el todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II y un compromiso en el calendario, de equipos ya eliminados, es entre Deportivo Pasto y Junior de Barranquilla. Ambos clubes ya no tienen nada que hacer, razón por la cual Dimayor programó ese partido para el jueves 12 de noviembre y no para el sábado 14 con el grueso de la jornada.
Posible alineación de Deportivo Pasto para el partido de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Pasto: Luis Marquínez; Michael Mosquera, Juan Revollo, Samuel Portes, Hervin Goyes; Heiler Moreno, Kevin Santacruz, Frank Martínez, Luis Medina; Jonathan Perlaza y Patrick Preciado. DT: Diego Merino.
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Posible alineación de Junior para el partido de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Junior: Mauro Silveira; Jermein Peña, Jean Pestaña, Carlos Pérez, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Guillermo Celis, Bryan Castrillón; Yimmi Chará, Guillermo Paiva y Luis Muriel. D.T: Sebastián Viera.
¿Cómo y dónde ver a Deportivo Pasto vs Junior por la Liga BetPlay 2026-II?
El partido entre el equipo de Nariño y el de Barranquilla, válido por la fecha 19 del torneo finalización, dará comienzo a partir de las 5:00 p.m. en el Departamental Libertad. La transmisión del encuentro está a cargo de Win Sports + y la alternativa es por medio de su plataforma por suscripción de Win Play.
Últimos cinco partidos del Deportivo Pasto
- 08.11.2026 | Independiente Santa Fe 5-0 Deportivo Pasto | Fecha 18.
- 03.11.2026 | Deportivo Pasto 2-0 Jaguares | Fecha 17.
- 30.10.2026 | Atlético Bucaramanga 2-1 Deportivo Pasto | Fecha 5.
- 25.10.2026 | Deportes Tolima 0-1 Deportivo Pasto | Fecha 16.
- 22.10.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Pasto | Fecha 14.
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Últimos cinco partidos del Junior
- 09.11.2026 | Junior 2-0 Cúcuta.
- 31.10.2026 | Llaneros 3-2 Junior.
- 27.10.2026 | Boyacá Chicó 1-1 Junior.
- 23.10.2026 | Junior 1-0 Águilas Doradas.
- 18.10.2026 | Deportivo Cali 0-0 Junior.