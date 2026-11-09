Amarini Villatoro reclama a Bryan Ruiz por una sorpresiva decisión en la Selección de Costa Rica

Tras el triunfo de Cartaginés, Amarini Villatoro cuestionó una decisión del entrenador.

Qué ocurrió con la Selección de Costa Rica y Cartaginés | @fcrf.lasele

El 4-2 de Cartaginés ante Escorpiones dejó una victoria y un reclamo a la Selección de Costa Rica. Tras el partido del domingo 8 de noviembre, Amarini Villatoro cuestionó que Bryan Ruiz invitara a Geancarlo Castro y Claudio Montero a entrenar durante tres días con La Sele sin incluirlos en la nómina para los amistosos ante Ecuador y Argentina.

La Fedefútbol distinguió a los 23 convocados para la gira de los cuatro jugadores que se sumarán únicamente a las prácticas del lunes 9 al miércoles 11 de noviembre. Por Cartaginés, Diego Mesén, Douglas López y Gian Mauro Morera figuran en la lista de viaje. Castro y Montero trabajarán en Costa Rica junto a los otros dos invitados: José David Vega, arquero de San Carlos, y Alberth Barahona, de Saprissa.

Villatoro habría preferido que sus jugadores tuvieran la oportunidad de competir por un lugar en la gira y que Ruiz decidiera después quiénes viajarían. “Ya son jugadores profesionales para estar de sparrings”, sostuvo el entrenador guatemalteco. También contó que ambos estaban contentos con la invitación y dejó claro que tendrán el respaldo del club: “No les vamos a negar esa ilusión de ir”.

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Para Villatoro, esas tres jornadas de prácticas equivalen a un microciclo. En su presentación como técnico permanente, Ruiz había dicho: “Es muy posible que durante mi estancia no haya microciclos”. La Fedefútbol programó las sesiones como parte de la concentración de la fecha FIFA, antes de viajar a Quito para enfrentar a Ecuador el viernes 13 y luego a Córdoba para jugar contra Argentina el martes 17.

Estos son los convocados por el profe Bryan Ruiz para los amistosos de la fecha FIFA de noviembre ante Ecuador y Argentina ⚽️ 🆚 🇪🇨 13 noviembre 🏟️Estadio Olímpico Atahualpa de Quito 🆚 🇦🇷 17 noviembre 🏟️ Estadio Mario Alberto Kempes ¡Vamos Sele! 🇨🇷 https://t.co/I4HDrQoHto — La Sele (@laselecrc_) November 6, 2026

El otro reclamo de Villatoro: el cambio de fecha ante Alajuelense

En la misma conferencia, Villatoro pidió que se apliquen los mismos criterios a todos los clubes cuando solicitan mover un partido. A pedido de Alajuelense, Unafut trasladó el duelo de la jornada 17 del domingo 22 al lunes 23 de noviembre a las 20:00 horas, en el estadio Alejandro Morera Soto. Según La Nación, los manudos presentaron la solicitud con más de 15 días de anticipación, por lo que no necesitaban el aval de Cartaginés.

El cambio le da un día adicional de preparación a la Liga, que aporta ocho jugadores a la nómina de Ruiz. Villatoro recordó que, tras un viaje a Canadá, a Cartaginés le tocó jugar en San Carlos y enfrentar a Alajuelense 48 horas después sin que prosperara su solicitud de cambio. Aclaró que su reclamo no era contra los manudos: “Vamos a adecuarnos, pero pedimos que se mida a todos por igual, si hay privilegios, que existan para todos“.

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