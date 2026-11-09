Canadá prepara su visita a Guatemala con una concentración en México

El compromiso está programado para el viernes 13 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Manuel Felipe Carrera.

Canadá buscará vencer a Guatemala | Reuters.

La selección de Canadá comenzó su preparación para enfrentar a Guatemala por los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El combinado norteamericano estableció su concentración en Quintana Roo, México, donde realizará sus entrenamientos antes de viajar a territorio guatemalteco para disputar el encuentro de ida de la eliminatoria.

El compromiso está programado para el viernes 13 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Canadá permanecerá en suelo mexicano hasta el jueves, cuando tiene previsto trasladarse a Guatemala para completar los preparativos del partido.

La elección de Quintana Roo responde principalmente a cuestiones logísticas. La cercanía entre ambos países permite reducir los tiempos de traslado y organizar las sesiones de entrenamiento sin necesidad de realizar un viaje prolongado desde territorio canadiense.

Canadá busca adaptarse antes de enfrentar a Guatemala

Otro aspecto considerado por el cuerpo técnico son las condiciones climáticas. Las temperaturas del Caribe mexicano ofrecen un entorno que puede facilitar la adaptación de los futbolistas antes de competir en Guatemala, donde deberán afrontar un encuentro importante para sus aspiraciones internacionales.

El seleccionado canadiense contará con varios de sus principales jugadores para esta eliminatoria. Entre los convocados destacan Jonathan David, Alphonso Davies y Tajon Buchanan, futbolistas que llegan después de participar en compromisos con sus respectivos clubes durante el último fin de semana.

Davies tuvo actividad con Bayern Múnich frente al Mainz, mientras que Buchanan convirtió un gol en la victoria de Villarreal sobre Getafe. La presencia de estos jugadores representa una alternativa importante para Canadá, que buscará obtener un resultado favorable como visitante.

Por su parte, Guatemala comenzó su concentración este lunes 9 de noviembre en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. Además, buena parte del plantel había participado en una sesión de entrenamiento realizada el sábado 7 en el Estadio El Trébol.

El conjunto guatemalteco aprovechará los próximos días para completar su preparación y definir los últimos detalles antes del enfrentamiento. La Bicolor intentará aprovechar su condición de local frente a un rival que llega con futbolistas de experiencia internacional, en una serie que determinará cuál de las dos selecciones avanzará a las semifinales de la Concacaf Nations League.

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