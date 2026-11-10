Roberto Montoya mantiene la esperanza de clasificar a Comunicaciones a la fase final

El conjunto crema consiguió tres puntos importantes en San Marcos.

Roberto Montoya busca levantar a Comunicaciones | @CremasOficial

Comunicaciones mantiene sus posibilidades de clasificar a la fase final del Torneo Apertura 2026 de Guatemala. Después de vencer 2-0 a Deportivo Marquense como visitante, el entrenador Roberto Montoya destacó el rendimiento de sus futbolistas y aseguró que el equipo continuará luchando por ingresar entre los ocho mejores de la clasificación.

El conjunto crema consiguió tres puntos importantes en San Marcos, donde necesitaba ganar para mantenerse cerca de los puestos de clasificación. El resultado permitió que Comunicaciones alcanzara las 23 unidades después de 19 jornadas, aunque todavía depende de sus próximos compromisos para mejorar su posición en la tabla.

Montoya valoró especialmente la respuesta del plantel desde su llegada al banquillo. “Los jugadores se han adaptado bien, nosotros también ya tenemos referencias de todos, una muestra son los tres puntos que logramos en San Marcos donde hicimos un partido inteligente y en el que los jugadores hicieron un gran trabajo”, dijo.

Roberto Montoya confía en la clasificación de Comunicaciones

El entrenador reconoció que el margen de error es reducido, pero considera que todavía existen posibilidades de alcanzar el objetivo. Los Cremas tienen tres encuentros pendientes en la fase regular y necesitan sumar la mayor cantidad de puntos para superar a sus competidores directos.

“Tenemos la ilusión de todavía meternos a la fase final, matemáticamente hay chances de hacerlo y la vamos a pelear, todavía tenemos tres finales por disputar y vamos por los tres puntos en casa”, expresó Montoya sobre el panorama del equipo.

MÁS INFORMACIÓN: Comunicaciones, a todo o nada: qué resultados necesita en las tres finales que le quedan

Además de los resultados, el cuerpo técnico busca fortalecer determinados aspectos del funcionamiento colectivo. El entrenador considera que la respuesta mostrada frente a Marquense refleja parte de los avances realizados durante las últimas semanas de trabajo.

“Estamos trabajando en mejorar la actitud y personalidad, contra Marquense se demostró porque jugamos en una cancha complicada, por lo que es parte del trabajo que estamos haciendo”, concluyó el estratega.

Comunicaciones retomó los entrenamientos en las instalaciones de Cempro con la atención puesta en su próximo compromiso. El sábado recibirá a Cobán Imperial, un rival directo en la clasificación, en un encuentro que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos de disputar la fase final del Apertura 2026.

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