La nueva figura de Municipal: “Cuando me llamaron, no dudé en venir”

El delantero caribeño aseguró que está motivado por formar parte de una institución con historia en el fútbol guatemalteco.

El delantero dominicano quiere hacer historia | X: Rojos Municipal

Erick Japa habló sobre su incorporación a Municipal, equipo al que llega como una de las nuevas opciones ofensivas para afrontar la Copa Centroamericana 2026 y el Torneo Apertura. El delantero caribeño aseguró que está motivado por formar parte de una institución con historia en el fútbol guatemalteco y destacó sus expectativas para esta etapa.

El atacante dominicano explicó que la posibilidad de vestir la camiseta roja fue una decisión que tomó con rapidez, debido al reconocimiento que tiene el club tanto en Guatemala como en la región. Para Japa, llegar a Municipal representa una oportunidad importante dentro de su carrera y espera responder en el terreno de juego.

“Cuando me llamaron de Municipal no dudé, quise venir de una vez, es un club histórico de Guatemala y Centroamérica, no lo pensé mucho, hablé con mi representante para que se pusiera en contacto”, comentó el futbolista sobre las conversaciones que llevaron a concretar su fichaje en diálogo con Guatefutbol.

La expectativa de Erick Japa con los Rojos

El delantero también señaló que conocía aspectos de la institución antes de aceptar la propuesta. La convocatoria de sus aficionados y la estructura del equipo fueron elementos que influyeron en su decisión de incorporarse al plantel dirigido para la nueva campaña.

“He visto que llenan el estadio, el club es serio, me recomendaron bien de acá, los comentarios de Municipal son positivos, sé que tiene gente buena, con jugadores buenos y no lo pensé”, agregó Japa al referirse a las referencias que recibió del conjunto escarlata.

En cuanto a sus características dentro del campo, el atacante indicó que busca aportar principalmente desde su capacidad física y su velocidad. Además, manifestó su intención de convertirse en una alternativa ofensiva que pueda colaborar con goles durante los compromisos del equipo.

“Mi principal característica es la potencia, velocidad, espero hacer las cosas bien y goles, les digo que me siento bien a los aficionados, me siento seguro y si logro tener confianza les puedo dar alegrías”, expresó el futbolista.

Japa llega a Municipal junto a Carlos Salvador Estrada como una de las nuevas incorporaciones del plantel para la próxima temporada. El equipo buscará competir en los torneos nacionales e internacionales con una plantilla renovada y con el objetivo de mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

La llegada del delantero forma parte de los movimientos realizados por la institución roja para fortalecer su ataque. En paralelo, Municipal también confirmó la salida de jugadores como Darwin Torres, Cristian Jiménez, Figo Montaño y Yasnier Matos.

Con esta nueva etapa, Erick Japa espera adaptarse al fútbol guatemalteco y convertirse en una pieza importante para Municipal en los desafíos que tendrá durante el segundo semestre del año.

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