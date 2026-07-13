Así es la tienda donde Haaland compró su sombrero cowboy y su mapache

La cultura tejana se mezcla con el fútbol en Dallas, donde sombreros, botas y una peculiar visita de Erling Haaland han marcado el torneo

España y Francia se verán las caras este martes 14 de julio en Dallas por un boleto a la final, pero alrededor del partido hay una ciudad que vive el fútbol sin renunciar a sus costumbres. En Texas, la llegada de aficionados y figuras internacionales se ha mezclado con sombreros, botas, hebillas y camisas western, elementos que forman parte de una identidad que se mantiene presente en las calles y comercios de la ciudad.

Porque Texas no es solamente un estado. Para los propios texanos es una forma de vivir y, sobre todo, de presentarse ante los demás. No se puede llegar a Texas y no vestirse como cowboy. En Dallas, uno de los puntos para completar esa transformación es Wild Bill’s, una tienda en la que el aroma a cuero, los sombreros de diferentes tamaños y las botas forman parte de la experiencia.

Por sus puertas han pasado miles de visitantes, pero durante este torneo hubo uno que cambió por completo el ritmo habitual del negocio. Erling Haaland llegó después de uno de sus partidos acompañado por un grupo de amigos y dispuesto a dejar, al menos durante unas horas, su ropa deportiva para adoptar la vestimenta tradicional tejana.

Erling Haaland se convirtió en cowboy en Dallas

En Wild Bill’s existía la posibilidad de recibir al delantero noruego, aunque nadie tenía certeza de que finalmente aparecería. Alex, uno de los empleados del establecimiento, recuerda que la visita dependía incluso del resultado que Haaland consiguiera dentro del campo. “No estábamos listos. Dijeron que a lo mejor iba a venir… en mi mente dependía de cómo le fue en el juego, si ganó o se perdió”, explicó.

Entre bromas y pruebas de ropa, el grupo recorrió las diferentes secciones de la tienda hasta encontrar cada una de las piezas necesarias para completar el estilo cowboy. “Todo estaba bien chistoso, todos se divirtieron”, recordó Alex sobre una visita en la que Miguel, uno de los managers del negocio, fue el encargado de medir el sombrero del delantero antes de acompañarlo a elegir el resto de su vestimenta.

El noruego no se conformó con una sola pieza. Haaland salió de la tienda con cinco sombreros y unas llamativas botas de víbora, además de cinturón, hebilla y camisa. Precisamente una de las prendas que eligió terminó por convertirse en uno de los artículos más buscados después de que las imágenes del futbolista comenzaran a circular en redes sociales. “La famosa camisa ya está en todo internet”, reconocieron desde la tienda.

La suerte de un cowboy está en su sombrero

Una de las creencias más arraigadas alrededor del sombrero cowboy indica que la suerte del dueño permanece dentro de la copa. Por esa razón, la forma de colocarlo después de retirarlo de la cabeza tiene una importancia especial y forma parte de la etiqueta tradicional.

Alex explicó que un vaquero nunca debe colocar el sombrero con la abertura hacia abajo. Hacerlo, según la creencia, provoca que la fortuna acumulada dentro de la prenda termine por derramarse. “Cuando se lo quita, para no tirar esa suerte, no lo voltea para abajo, porque si lo voltea la suerte se tira”, señaló.

Haaland se llevó un peculiar recuerdo de Texas a Noruega

It followed me home 🦝🤣 pic.twitter.com/IwMhgv0CAb — Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026

Pero Erling Haaland no salió de Wild Bill’s solamente convertido en cowboy. El delantero también eligió un souvenir difícil de ignorar: un mapache disecado que sostiene una botella de whiskey y cuyo precio es de 750 dólares.

Este lunes, después de regresar a Noruega, Haaland compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía del peculiar recuerdo adquirido en Dallas. El delantero mostró el mapache a sus seguidores y lanzó una petición: necesitaba ayuda para ponerle nombre.

La imagen volvió a colocar a Wild Bill’s y a la cultura tejana alrededor del futbolista. Haaland había dejado Estados Unidos, pero una pequeña y extravagante pieza de Texas viajó con él hasta Noruega como recuerdo de su paso por Dallas.

Ahora España y Francia llegan a la misma ciudad para disputar la semifinal. Aficionados de ambos países recorrerán Dallas durante las horas previas al encuentro y volverán a encontrarse con una identidad local imposible de esconder entre sombreros, botas y hebillas.

Haaland ya pasó por Texas, se vistió como cowboy y regresó a Noruega acompañado por un mapache de 750 dólares. España y Francia todavía tienen un partido por disputar, pero en Dallas la invitación para sus aficionados es la misma: si van a pisar suelo tejano, tendrán que conocer primero cómo se vive al estilo cowboy.

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