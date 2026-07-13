Digger: este es el tráiler oficial de la película de Iñárritu protagonizada por Tom Cruise

Tom Cruise interpreta a un magnate que provoca una catástrofe mundial en la nueva comedia dirigida por Alejandro G. Iñárritu

¿Cuándo se estrena la película de Iñárritu? | Warner Bros. Pictures

Warner Bros. presentó el tráiler oficial de Digger, la nueva película dirigida por el cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise. El avance fue publicado este lunes 13 de julio y muestra la transformación física del actor para interpretar al personaje principal, Digger Rockwell.

Cruise aparece con cabello canoso, prótesis faciales y maquillaje que modifica su apariencia para representar a un hombre de mayor edad. El personaje es presentado como uno de los hombres más poderosos del mundo, cuya actividad provoca una emergencia que amenaza con extenderse a escala global.

El avance combina imágenes de la trayectoria cinematográfica de Tom Cruise con las primeras escenas de la película. Durante su desarrollo aparecen referencias a títulos como Top Gun, Jerry Maguire, Rain Man, Nacido el 4 de julio y la franquicia Misión: Imposible, antes de presentar el material de Digger.

Digger: ¿Cuándo es el estreno de la película de Iñárritu y de qué trata?

Digger se estrenará en las salas de cine de México el 1 de octubre de 2026, de acuerdo con la información difundida por Warner Bros. Pictures Latinoamérica junto con el avance oficial. El sitio internacional del estudio señala que la producción tendrá su lanzamiento durante octubre y la clasifica dentro del género de comedia.

La historia sigue a Digger Rockwell, un magnate que provoca una catástrofe y posteriormente inicia una misión para convencer al mundo de que él puede resolverla. La sinopsis oficial señala que “el hombre más poderoso del mundo” debe demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que desató destruya todo.

La película presenta elementos de comedia negra, sátira y drama alrededor del poder, el control de la información y la construcción de una figura pública. Una de las frases incluidas en el avance es: “Como no podemos controlar a la naturaleza, controlemos la narrativa”.

Tom Cruise en Digger: tráiler oficial de la película de Alejandro G. Iñárritu

El tráiler muestra a Cruise alejado de los personajes de acción que ha interpretado durante los últimos años. Digger Rockwell aparece con sobrepeso, cabello completamente canoso y distintos elementos de maquillaje protésico desarrollados para modificar el rostro y el cuerpo del actor.

La caracterización estuvo a cargo de un equipo que incluye al diseñador de maquillaje protésico Kazu Hiro y al diseñador de maquillaje y peluquería Alessandro Bertolazzi. Emmanuel Lubezki trabajó como director de fotografía, mientras que Jacqueline West fue responsable del vestuario.

Iñárritu dirigió la película a partir de un guion escrito junto con Sabina Berman, Alexander Dinelaris y Nicolás Giacobone. El cineasta también participa como productor junto con Tom Cruise, Mary Parent y Michael Sharp.

Digg. Or Die. DIGGER. Only in theaters October 2. pic.twitter.com/jDCOyl8bXU — Tom Cruise (@TomCruise) July 13, 2026

¿Cuál es el reparto de la película Digger?

Tom Cruise encabeza el reparto en el papel de Digger Rockwell. La producción también incluye a Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons, cuyos nombres aparecen en la información oficial difundida con el tráiler.

El elenco se completa con Sophie Wilde, Emma D’Arcy, Robert John Burke, Burn Gorman y Pip Torrens. La producción reúne a los intérpretes dentro de una historia original distribuida por Warner Bros. Pictures y desarrollada en colaboración con Legendary Pictures.

Digger representa la primera colaboración cinematográfica entre Alejandro G. Iñárritu y Tom Cruise. La película llegará a las salas mexicanas el 1 de octubre de 2026, fecha confirmada en los canales oficiales de Warner Bros. Pictures para Latinoamérica.

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