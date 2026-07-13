Comunicaciones y un resultado que prende las alarmas a todos

Cruz Azul lo aplastó antes del inicio oficial de la temporada 2026-2027.

Cruz Azul aplastó a Comunicaciones en un amistoso | @CremasOficial

A pocos días del inicio del Torneo Apertura 2026, en Comunicaciones crece la preocupación por el nivel mostrado durante la pretemporada. Más allá de que los partidos amistosos suelen utilizarse para probar variantes y ajustar detalles, los Cremas acumularon dos goleadas consecutivas que dejaron muchas dudas alrededor del proyecto encabezado por Marco Antonio “Fantasma” Figueroa.

La última caída fue un 6-0 frente a Cruz Azul, vigente campeón de la Liga MX, en el partido de presentación del conjunto mexicano ante su afición. Si bien la diferencia de nivel entre ambos planteles es evidente, el marcador volvió a encender las alarmas en un equipo que todavía no logra encontrar respuestas futbolísticas antes del comienzo de la competencia oficial.

Lo que más inquieta en el entorno albo no es únicamente esa derrota en territorio mexicano, sino que llegó apenas días después de otro resultado muy duro. En su anterior compromiso de preparación, Comunicaciones también había perdido 6-0 ante la Selección Sub-23 de Guatemala, dirigida por Willy Olivera, una situación inesperada para uno de los clubes más importantes del país.

Más allá de los resultados, el cuerpo técnico insiste en que la prioridad de la pretemporada ha sido evaluar jugadores, probar sistemas y llegar en mejores condiciones físicas al arranque del campeonato. Sin embargo, recibir 12 goles en los dos últimos amistosos y no convertir ninguno es un dato que inevitablemente genera preocupación entre los aficionados.

El objetivo del Fantasma Figueroa

El desafío para Marco Figueroa será recuperar rápidamente la confianza del grupo. Comunicaciones continúa ajustando su funcionamiento y todavía dispone de algunos días para corregir errores, pero el margen comienza a reducirse con el debut oficial cada vez más cerca.

La presión también responde a la historia del club. Comunicaciones afronta cada temporada con la obligación de pelear por el título de la Liga Nacional, por lo que este tipo de resultados, aunque sean en partidos de preparación, provocan cuestionamientos y aumentan la exigencia sobre el plantel.

Ahora, el reto para los Cremas será demostrar que estas goleadas fueron únicamente un accidente de la pretemporada. De lo contrario, el inicio del Apertura 2026 podría encontrar a Comunicaciones con más dudas que certezas, en un momento donde la afición espera señales claras de reacción.

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