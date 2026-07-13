Francia vs España: más de un siglo de rivalidad y una historia marcada por cambios de dominio

La Roja domina el historial ante Les Bleus, pero Francia ganó el único cruce mundialista. Este martes disputarán su partido número 39

Será el 39° enfrentamiento entre ambas selecciones | OLIVIER MORIN / AFP

Francia y España volverán a encontrarse este martes 14 de julio en Dallas, ahora con un lugar en la final del Mundial en disputa. Será el enfrentamiento número 39 entre dos selecciones cuya rivalidad supera el siglo de historia y que ha atravesado distintas etapas de dominio, desde los primeros triunfos españoles hasta los grandes golpes franceses en partidos de eliminación directa.

El balance histórico favorece a La Roja, que suma 18 victorias sobre Les Bleus, por siete empates y 13 derrotas. Entre 1922 y 1949, España ganó siete de los primeros ocho enfrentamientos; posteriormente llegó una etapa de mayor equilibrio entre las décadas de los 50 y 70, antes de que Francia iniciara su periodo de dominio a partir de la final de la Eurocopa de 1984.

Entre 1984 y el año 2000, Francia y España se enfrentaron siete veces, con seis victorias galas y un empate. La racha incluyó dos resultados decisivos en la Eurocopa: la final de 1984 y los cuartos de final del 2000. Sin embargo, en el siglo XXI la tendencia volvió a cambiar. Desde 2001 se han disputado 13 partidos, con ocho triunfos españoles, incluidos tres de los últimos cuatro.

Hay, no obstante, un antecedente que todavía favorece a los galos: el único duelo entre ambos en una Copa del Mundo. Les Bleus ganaron 3-1 en los octavos de final de Alemania 2006 y continuaron su camino hasta la final que perdieron ante Italia.

Los primeros años de dominio español

Durante la década de los años 20 comenzó a construirse la rivalidad entre Francia y España. Con futbolistas como Gaspar Rubio, Domingo Zaldúa, Juan Monjardín y Paulino Alcántara, la selección española impuso condiciones ante los galos y consiguió victorias contundentes por 4-0, 3-0, 4-1 y 8-1.

Francia tuvo que esperar hasta 1933 para conseguir su primera victoria. En el Olympique Yves-du-Manoir, Jean Nicolas marcó el único gol del partido para darle el triunfo al conjunto francés. El resultado, sin embargo, no terminó con la superioridad española, que ganó otros tres amistosos entre 1935 y 1949.

El último partido de aquella etapa volvió a disputarse en el Olympique Yves-du-Manoir, pero esta vez España salió con una goleada por 5-1. Estanislao Basora firmó un hat-trick y Piru Gaínza completó el marcador con un doblete para cerrar uno de los primeros grandes periodos de dominio de La Roja sobre Francia.

La década de los 50 abrió una etapa de absoluta paridad. Entre 1955 y 1983, ambas selecciones disputaron 11 partidos amistosos, con tres triunfos franceses, cinco empates y tres victorias españolas. El primer enfrentamiento oficial todavía estaba pendiente.

Entre los partidos más recordados apareció el 4-3 de Francia en el Parque de los Príncipes en 1959. Luis Suárez abrió el marcador para España tras una asistencia de László Kubala, pero los galos respondieron y llegaron a colocarse 4-1 con Raymond Kopa y Just Fontaine entre sus principales figuras. Eulogio Martínez y Martí Vergés acercaron a La Roja en los minutos finales, aunque la remontada quedó incompleta.

En 1968, España viajó al Stade de Gerland y ganó 3-1 después de comenzar abajo en el marcador. Pirri, José Ufarte y Luis Aragonés firmaron los goles de la remontada. Tres años después llegó un 2-2 en el que Hervé Revelli adelantó a Francia con un doblete, antes de que Pirri empatara con dos goles en apenas dos minutos.

1984: el primer partido oficial, en una final de Eurocopa

La Eurocopa de 1984 presentó el primer enfrentamiento oficial entre Francia y España. Ambas selecciones lideraron sus respectivos grupos y superaron semifinales cerradas. Les Bleus eliminaron a Portugal en tiempo extra con un gol de Michel Platini en el último minuto, mientras que España necesitó los penales para superar a Dinamarca.

La final se disputó en el Parque de los Príncipes. Francia ganó 2-0 con goles de Platini, máximo anotador del torneo con nueve tantos, y Bruno Bellone en el tiempo agregado. Les Bleus levantaron el título e iniciaron una etapa de dominio sobre España, con cinco victorias y un empate en sus siguientes seis enfrentamientos.

Francia volvió a ganar en un amistoso de 1988 y, en 1991, ambas selecciones se encontraron en las eliminatorias para la Eurocopa. Los galos vencieron 3-1 en París y 2-1 en Sevilla. Su siguiente partido oficial llegó en la fase de grupos de la Eurocopa de 1996, con un empate 1-1 en Elland Road gracias a los goles de Youri Djorkaeff y José Luis Caminero.

El siguiente cruce de eliminación directa llegó en los cuartos de final de la Eurocopa del 2000. Francia avanzó como segunda de su grupo después de perder ante Países Bajos, mientras que España lideró su sector. En Brujas, Zinedine Zidane y Djorkaeff marcaron para el 2-1 francés; Gaizka Mendieta anotó el único tanto español.

Tras eliminar a España, Francia continuó hasta la final. Sylvain Wiltord empató ante Italia en el tiempo agregado y David Trezeguet marcó el gol de oro al minuto 103 para darle a Les Bleus su segundo título europeo.

El único duelo mundialista entre Francia y España

Alemania 2006 presentó el primer y, hasta ahora, único enfrentamiento mundialista entre Francia y España. Les Bleus avanzaron como segundos de su grupo después de empatar ante Suiza y Corea del Sur, mientras que La Roja terminó como líder con tres victorias, ocho goles a favor y apenas uno en contra.

El 27 de junio, en Hannover, David Villa adelantó a España desde el punto penal. Francia respondió al minuto 41 con Franck Ribéry y completó la remontada durante el cierre. Patrick Vieira marcó al 83 y Zinedine Zidane sentenció el partido en el tiempo agregado para colocar el 3-1 definitivo. Francia volvió a eliminar a España en un partido decisivo y avanzó hasta la final. Después de superar a Brasil y Portugal, Les Bleus cayeron en penales ante Italia en Berlín.

España recupera el control de la rivalidad

La derrota en Alemania fue el último gran golpe francés antes de un nuevo periodo favorable para España. La Roja ganó amistosos en 2008 y 2010 y, en la Eurocopa de 2012, finalmente consiguió eliminar a Les Bleus en un partido oficial.

España consiguió su revancha en la Euro 2012 | FRANCK FIFE / AFP

Francia volvió a clasificar como segunda de su grupo y se encontró en cuartos de final con una España que había liderado su sector. En Donetsk, un doblete de Xabi Alonso aseguró la victoria por 2-0. La Roja avanzó hasta la final y terminó levantando su segundo título europeo consecutivo.

Ambas selecciones también compartieron grupo en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Después de empatar en España, La Roja viajó a Francia y ganó por la mínima. En 2014, Les Bleus consiguieron su primera victoria sobre los españoles desde Alemania 2006 gracias a un gol de Loïc Rémy en un amistoso disputado en el Stade de France. Sin embargo, España respondió tres años después en el mismo inmueble. David Silva y Gerard Deulofeu marcaron para una victoria por 2-0 que volvió a inclinar la serie del lado ibérico.

Tres semifinales y una final: los últimos capítulos de la rivalidad

Desde aquel amistoso de 2017, España ha mantenido la ventaja en los enfrentamientos recientes, aunque Francia golpeó primero durante la década de los 2020. En octubre de 2021, ambas selecciones disputaron la segunda final en la historia de la UEFA Nations League en San Siro.

España tomó ventaja al minuto 64 con un gol de Mikel Oyarzabal, pero el cuadro galo respondió inmediatamente. Karim Benzema empató con un disparo desde fuera del área y Kylian Mbappé completó la remontada para el 2-1 que le dio el título a Les Bleus.

La revancha española llegó tres años después, durante la Eurocopa de 2024. La Roja eliminó a Georgia y Alemania para llegar a semifinales, mientras que Francia superó a Bélgica y Portugal. En el Allianz Arena, Randal Kolo Muani adelantó a los galos al minuto nueve, pero Lamine Yamal y Dani Olmo marcaron en un lapso de cuatro minutos para completar la remontada española por 2-1.

El antecedente más reciente llegó en la Nations League de 2025. En Stuttgart, Francia y España protagonizaron una semifinal de nueve goles. Nico Williams, Mikel Merino, Lamine Yamal y Pedri colocaron a La Roja con una ventaja de 4-0 antes del minuto 55.

Mbappé descontó y Yamal respondió para colocar el 5-1. El equipo de Didier Deschamps reaccionó durante el tramo final y marcó tres veces para acercarse 5-4, pero el tiempo se terminó antes de completar la remontada.

Ahora, un año después de aquella semifinal, Francia y España volverán a encontrarse. Dallas recibirá el partido número 39 de una rivalidad que comenzó hace más de un siglo y que tendrá, por segunda vez en su historia, un capítulo mundialista.

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