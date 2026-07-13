Los días clave para Isaac del Toro en la segunda semana del Tour de Francia

El mexicano llega tercero de la general y con cuatro jornadas de montaña que pondrán a prueba su lugar en el podio y el maillot blanco

Isaac del Toro y el UAE encaran la segunda semana del Tour de France | Reuters

Isaac del Toro llegó al primer día de descanso del Tour de Francia 2026 en el tercer puesto de la clasificación general con 32 horas, 20 minutos y 31 segundos, a 3’27” de Tadej Pogacary a solo 45 segundos de Jonas Vingegaard. Su margen, sin embargo, es mínimo frente a los perseguidores: Remco Evenepoel aparece apenas tres segundos detrás y Juan Ayuso está a siete, por lo que la segunda semana será determinante para sostener al bajacaliforniano dentro del podio.

El corredor del UAE Team Emirates también llega como líder de la clasificación de los jóvenes, pero la pelea por el maillot blanco está todavía más comprimida. Del Toro aventaja por siete segundos a Ayuso, por 28 a Paul Seixas, por 33 a Florian Lipowitz y por 54 a Lenny Martinez. Cada puerto, movimiento táctico y selección entre los favoritos puede modificar una clasificación en la que los cinco primeros están separados por menos de un minuto antes de afrontar las montañas del Macizo Central, los Vosgos y los Alpes.

Durante la primera semana, Del Toro ganó la segunda etapa entre Tarragona y Barcelona después de superar un pinchazo y un cambio de bicicleta defectuoso que lo dejó a más de dos minutos del pelotón; trabajó para Pogacaren el final de Les Angles y terminó tercero en la jornada reina de los Pirineos. Su función dentro del UAE también ha sido decisiva. Es el último hombre de montaña de Pogacarjunto a Adam Yates, pero su tercer puesto en la general lo convierte al mismo tiempo en el Plan B del equipo.

Si el Visma intenta aislar al líder, el mexicano puede atacar y obligar a los rivales a perseguir; si Pogacarnecesita endurecer una subida, Del Toro tiene la capacidad para imponer el ritmo y reducir el grupo. Joxean Fernández “Matxin” ha definido su situación con “cero responsabilidad y un 120% de confianza”, aunque su posición en la carrera ya lo ha consolidado como pieza central de la estrategia emiratí.

La segunda semana concentra cuatro días especialmente delicados para sus objetivos. El martes, la llegada a Le Lioran abrirá la batalla después del descanso; el viernes, la lluvia y el descenso del Ballon d’Alsace elevarán el riesgo camino a Belfort; el sábado, el Col du Haag pondrá a prueba a los favoritos en pendientes de hasta el 15%; y el domingo, el Plateau de Solaison llevará al mexicano a una subida que conoce y en la que ya ganó durante la presente temporada.

Martes 14 de julio: Etapa 10, de Aurillac a Le Lioran

Etapa 10 de la Grande Boucle | Foto: Tour de Francia

El regreso a la competencia después del primer día de descanso no ofrecerá una jornada progresiva para recuperar sensaciones. La décima etapa tendrá 166.6 kilómetros por el Cantal y un perfil de media montaña marcado por carreteras estrechas, descensos, curvas y un encadenado constante de ascensiones.

El verdadero desgaste comenzará en el kilómetro 68 con la Côte de Pailherols, una subida de tres kilómetros al 7.2% de pendiente media y catalogada en tercera categoría. Después llegará el Col de la Griffoul, puerto inédito en el Tour con 5.9 kilómetros al 6.7%, seguido por el Col de Prat de Bouc, de 3.1 kilómetros al 6.5%, y la Côte de Murat, con 5.2 kilómetros al 5.3%.

Los últimos 40 kilómetros representan el principal peligro para Del Toro y el resto de los hombres de la general. El Puy Mary-Pas de Peyrol presenta 7.8 kilómetros al 6%, pero concentra su mayor dificultad en los últimos 2.2 kilómetros, con una pendiente media del 8.8%. Después de un descenso técnico de ocho kilómetros aparecerá el Col de Pertus, con 4.4 kilómetros al 8.5%, una subida de primera categoría que puede reducir el grupo de favoritos a unas cuantas unidades.

Desde la cima del Pertus quedarán 14.6 kilómetros hasta Le Lioran. El descenso hacia Saint-Jacques-des-Blats conectará con el Col de Font de Cère, de 3.1 kilómetros al 5.8%, antes de los últimos 2.5 kilómetros hacia la estación de esquí. La llegada también tendrá inclinación, con metros finales al 6%, un terreno que puede favorecer la velocidad de Del Toro si consigue mantenerse con los principales aspirantes de la general.

Para el mexicano, la prioridad será superar el Pas de Peyrol y el Pertus sin conceder segundos frente a Evenepoel, Ayuso y el resto de sus perseguidores. Su presencia junto a Pogacartambién obliga al Visma | Lease a Bike a vigilar a dos corredores del UAE dentro de los tres primeros de la general. Si el grupo se reduce en el Pertus, Del Toro tendrá la posibilidad de cubrir movimientos contra el maillot amarillo y utilizar su aceleración en las pendientes finales para defender el tercer puesto y el liderato juvenil.

Viernes 17 de julio: Etapa 13, de Dole a Belfort

Altimetría etapa 13 del Tour | Tour de Francia Oficial.

Después de dos jornadas destinadas principalmente a los corredores rápidos, el Tour afrontará su etapa más larga con 205.8 kilómetros entre Dole y Belfort. El recorrido acumulará 2,400 metros de desnivel positivo y llevará al pelotón hacia los Vosgos en un día de desgaste que puede cobrar importancia por su duración y por las condiciones meteorológicas previstas.

El terreno ondulado de los primeros 150 kilómetros será favorable para una fuga numerosa de rodadores, mientras los equipos de la general deberán administrar fuerzas antes de las principales ascensiones. El Col des Croix abrirá la parte montañosa con 5.4 kilómetros al 4.9% de pendiente media y dará paso al Ballon d’Alsace, una subida de primera categoría de 8.7 kilómetros al 6.9%.

El Ballon d’Alsace mantiene pendientes constantes cercanas al 7% y alcanza puntos del 8.8%, características que permiten a los equipos imponer un ritmo sostenido y eliminar gregarios. Al coronar quedarán 30 kilómetros para la meta en Belfort, con un descenso inicial de 15 kilómetros rápido y técnico. La jornada todavía guardará una última dificultad a cinco kilómetros de la llegada: un repecho de 800 metros con pendientes sostenidas al 8% antes del tramo final llano.

La lluvia persistente prevista para la etapa puede convertir este día en uno de los más peligrosos de la segunda semana. El asfalto mojado aumentará la dificultad del descenso del Ballon d’Alsace, mientras el viento del oeste de 15 km/h y el descenso de la temperatura modificarán las condiciones que el pelotón enfrentó durante la ola de calor de la primera semana.

Del Toro tendría una función principalmente de protección. Su formación en ciclocrós y ciclismo de montaña le ha permitido desarrollar un buen manejo de la bicicleta en superficies complicadas, una capacidad que el UAE puede aprovechar para acompañar a Pogacardurante el descenso. Para el mexicano, evitar caídas, cortes y pérdidas de tiempo será tan importante como cualquier movimiento en la subida. Con diferencias de apenas tres segundos frente a Evenepoel y siete ante Ayuso, un problema de colocación puede costarle el podio provisional y el maillot blanco.

Sábado 18 de julio: Etapa 14, de Mulhouse a Le Markstein Fellering

Altimetría etapa 14 del Tour | Tour de Francia Oficial.

La etapa 14 será corta en distancia, pero concentrará 3,800 metros de desnivel positivo en únicamente 155.3 kilómetros. El recorrido por los Vosgos no tendrá zonas llanas para reorganizar el pelotón y enlazará carreteras estrechas e irregulares con cuatro ascensiones capaces de reducir desde muy temprano el número de corredores alrededor de los líderes.

La exigencia comenzará con el Grand Ballon, una subida de 21.5 kilómetros al 4.8% de pendiente media. Su longitud e irregularidad pueden provocar una selección de gregarios desde la primera parte del día. Después del primer paso por Le Markstein, los ciclistas descenderán hacia Kruth para afrontar el Col du Page, de 9.8 kilómetros al 4.7%, y una nueva vertiente del Ballon d’Alsace, con 8.9 kilómetros al 6.9%.

La principal dificultad estará en el Col du Haag, una ascensión inédita en el Tour de Francia. Sus 11.2 kilómetros al 7.3% incluyen un primer sector de cuatro kilómetros hacia Geishouse con pendientes sostenidas al 9%. Tras una breve disminución de la inclinación, la carretera se estrecha dentro del bosque de Saint-Amarin y presenta rampas de hasta el 15%.

Solo quedarán 5.9 kilómetros desde la cima del Haag hasta la meta en Le Markstein, a través de un falso llano expuesto al viento. La cercanía entre la última subida y la llegada reducirá las posibilidades de corregir una crisis: cualquier corredor que pierda contacto en las rampas más empinadas tendrá muy pocos kilómetros para recuperar terreno.

Este puede ser uno de los días más importantes para Del Toro en la defensa del tercer puesto. El UAE llegará a las subidas con Pogačar, Adam Yates y el mexicano como principales escaladores, una superioridad numérica que puede utilizar para responder a los ataques de Visma y Red Bull-Bora-Hansgrohe. La capacidad de mexicano para acelerar en pendientes de doble dígito le permite actuar como filtro antes de los movimientos de su líder y, al mismo tiempo, obligar a Evenepoel, Ayuso, Seixas y Lipowitz a controlar directamente su rueda.

Domingo 19 de julio: Etapa 15, de Champagnole a Plateau de Solaison

Altimetría etapa 15 del Tour de Francia | Tour de Francia Oficial.

La última etapa antes del segundo día de descanso será la más exigente de la semana para Isaac del Toro. El Tour ingresará a los Alpes con 183.9 kilómetros y 4,700 metros de desnivel positivo, además de un final en alto en el Plateau de Solaison, puerto de categoría especial que debuta en el recorrido de la ronda francesa.

La salida desde Champagnole conducirá al pelotón por el Jura y la Côte des Rousses, una ascensión de 6.6 kilómetros al 5.6%. Después de un largo descenso de 50 kilómetros y el paso por la Côte de la Mulaz, la carrera llegará a Bellegarde-sur-Valserine para iniciar el sector de mayor dificultad montañosa.

El Col de la Croisette será la primera gran prueba. La subida tiene únicamente 4.6 kilómetros, pero alcanza una pendiente media del 11%. Sus últimos kilómetros se mantienen alrededor del 11.2%, suficientes para provocar movimientos de larga distancia o dejar sin compañeros a varios candidatos al podio. Después del descenso aparecerá la Côte du Mont, de 2.1 kilómetros al 9.2%, antes del valle del Arve y la aproximación a la subida definitiva.

El Plateau de Solaison presenta 11.3 kilómetros al 9.1% y es el final en alto más duro y empinado de esta edición del Tour. Los primeros cuatro kilómetros mantienen pendientes superiores al 10%, sobre una carretera estrecha y marcada por curvas de herradura. La inclinación únicamente disminuye en los últimos 1.3 kilómetros, cuando el recorrido alcanza la meseta de Brison a 1,500 metros sobre el nivel del mar.

Del Toro llegará a una subida que conoce directamente. En junio de 2026 ganó en el Plateau de Solaison durante el Tour Auvergne-Rhône-Alpes después de atacar a nueve kilómetros de la cima y completar los últimos ocho kilómetros en solitario. Terminó con un minuto de ventaja sobre Juan Ayuso y tomó el liderato general de una carrera que posteriormente conquistó. El mexicano también realizó un reconocimiento del puerto junto a Pogacar antes del Tour.

Ese conocimiento puede ser una de sus principales ventajas frente a sus rivales por el podio y el maillot blanco. Del Toro conoce la distribución de las pendientes, los sectores de doble dígito y el punto en el que la subida comienza a suavizarse. Dentro del plan del UAE, puede encargarse de imponer el ritmo para limitar los ataques de Vingegaard o Evenepoel, pero su posición en la general también lo convierte en una alternativa para moverse si los rivales concentran toda su vigilancia sobre Pogacar.

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