Sacachispas vence en su preparación a un gigante de Centroamérica

Los Muteros siguen trabajando de cara al inicio del Torneo Apertura en la Primera División de Guatemala.

Sacachispas sueña con alcanzar la Liga Nacional | Facebook: Sacachispas

Deportivo Sacachispas continúa con su preparación para el Torneo Apertura 2026 de la Liga Primera División de Guatemala y sumó un resultado importante en su calendario de partidos amistosos. El equipo de Chiquimula enfrentó a Alianza FC de El Salvador en el Estadio Las Victorias, donde consiguió una victoria por 3-1.

El conjunto guatemalteco aprovechó el encuentro para evaluar a sus nuevos futbolistas y ajustar detalles de cara al inicio de la próxima campaña. Sacachispas ha trabajado en la conformación de su plantilla con el objetivo de competir en la máxima categoría del fútbol nacional.

El rival de turno fue Alianza FC, uno de los clubes con mayor trayectoria del fútbol salvadoreño. El compromiso permitió a ambos equipos medir su nivel durante la etapa de preparación y sumar minutos antes de sus respectivos torneos oficiales.

Sacachispas gana ante Alianza FC y sigue tomando forma

Durante el partido disputado en el Estadio Las Victorias, los Muteros lograron imponerse con un marcador de 3-1. El resultado representa una victoria relevante para el club guatemalteco, que busca llegar en condiciones al inicio del Apertura 2026.

El triunfo también se suma al proceso de adaptación de los jugadores que llegaron para reforzar al equipo. El cuerpo técnico continúa observando variantes y definiendo la estructura que utilizará durante la temporada oficial.

Por su parte, Alianza FC llegó a Guatemala como parte de su propia preparación competitiva. El cuadro salvadoreño también había disputado otro encuentro amistoso en territorio guatemalteco, donde enfrentó a Municipal en el Estadio Manuel Felipe Carrera y cayó por 5-1.

Sacachispas cerrará su etapa de preparación con más trabajos y encuentros antes del debut en la Liga Primera División. El equipo espera trasladar las buenas sensaciones obtenidas en los amistosos al inicio del campeonato nacional.

La victoria frente a Alianza FC marca un nuevo paso dentro del proyecto del club chiquimulteco. Con la temporada 2026 cada vez más cerca, los Muteros continúan afinando detalles para afrontar el nuevo desafío en el fútbol guatemalteco.

Te puede interesar