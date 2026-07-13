Muere Rob Dieperink, el árbitro de Países Bajos apartado del Mundial por una investigación policial

El silbante fallece a los 38 años, quien fuera acusado de agresión sexual a un menor,

Muere Rob Dieperink | Marcel van Dorst / NurPhoto / NurPhoto via AFP

El árbitro neerlandés Rob Dieperink falleció el lunes 13 de julio, dos meses después de haber sido excluido del grupo de árbitros designados para el Mundial del 2026 tras ser investigado por la policía de Gran Bretaña de agresión sexual contra un adolescente, en un caso que fue archivado.

No se ha revelado la causa de la muerte de Dieperink, quien tenía 38 años.

“Estamos profundamente consternados y entristecidos por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con Rob, perdemos a un árbitro muy valioso, pero sobre todo, a un excelente y dedicado compañero. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y a todos aquellos que lo apreciaban. Les deseamos mucha fortaleza y apoyo para afrontar esta gran pérdida”, declaró la Federación Neerlandesa de Fútbol, la KVVB, en un comunicado.

We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink.



Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega.



Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen… pic.twitter.com/OO0ReL0i7F — KNVB (@KNVB) July 13, 2026

Dieperink había sido elegido para ser parte del grupo arbitral que iba a operar el VAR durante la Copa del Mundo del 2026, pero fue excluido en mayo tras haber sido detenido en abrir por la policía de Inglaterra. El silbante fue acusado de tocar y llevar a un menor de edad a su habitación previo al partido de la UEFA Conference League entre el Crystal Palace y la Fiorentina. Se investigó la acusación durante par de semanas y no se presentaron cargos contra Dieperink al no haber suficientes pruebas.

“El jueves 9 de abril, la policía respondió a una denuncia de agresión sexual contra un adolescente, ocurrida en una vivienda de Wellesley Road, Croydon. Un hombre de unos 30 años fue posteriormente arrestado como sospechoso de agresión sexual. Los agentes llevaron a cabo una investigación exhaustiva y revisaron todas las pruebas disponibles, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad y el análisis de dispositivos digitales. Tras estas investigaciones, concluyeron que no se habían alcanzado los requisitos probatorios. No se tomarán más medidas“, declaró la policía metropolitana de Londres en su momento.

“Me entristece profundamente haber sido acusado injustamente. Desde el principio, he cooperado plenamente con la investigación policial y también con FIFA, UEFA y la Federación”, declaró el silbante a De Telegraaf.

Pese a ser exonerado, Dieperink no participó en la Copa del Mundo, siendo reemplazado por el francés Willy Delajod, quien estuviera en el VAR en el partido de octavos de final entre Argentina y Egipto.

Según declaró el encargado del arbitraje de la KVVB, Raymond van Meenen, Dieperink estaba afectado por esta investigación. Tras la investigación, se esperaba que volviera a trabajar en partidos del fútbol neerlandés; de hecho, el sábado 11 de julio dirigió el partido amistoso entre el Go Ahead Eagles y el Apollon de Chipre.

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