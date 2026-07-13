Koundé no se deja provocar por Lamine Yamal previo al Francia vs España de las semifinales del Mundial 2026

Jules Koundé reveló el reto táctico que atraviesa Francia en el partido frente a España por el pase a la final de la Copa del Mundo 2026

Francia se jugará el pase a la final del Mundial 2026 ante España este martes 14 de julio en el Estadio Dallas. El vencedor obtendrá el boleto para disputar el partido por el título y, aunque Lamine Yamal intentó dinamitar la previa con sus declaraciones, Jules Koundé restó importancia a las palabras del atacante español. Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el defensor francés aseguró que en ningún momento consideró que los comentarios del jugador de la Roja representaran una falta de respeto hacia el conjunto Bleu.

Lamine Yamal afirmó el fin de semana que, si existe una selección a la que Francia debería temer en esta Copa del Mundo, esa es España. El futbolista hizo esas declaraciones después del triunfo del combinado ibérico sobre Bélgica en Los Ángeles, palabras que tuvieron gran repercusión debido a que los jugadores suelen mantener un discurso más reservado antes de compromisos de esta magnitud. A pesar del impacto que causaron sus comentarios, la selección francesa evitó alimentar la polémica y descartó cualquier confrontación verbal antes de las semifinales.

“En ningún momento hemos sentido una falta de respeto. Yo conozco a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza, lo hace siempre también con el Barcelona; confía mucho en sus virtudes y en las virtudes del equipo donde juega. Es una motivación extra para él y nada más”, declaró Jules Koundé frente a los medios de comunicación.

Francia da pistas de cómo jugarle a España

Francia y España se enfrentarán en una semifinal con aroma a final anticipada entre dos de las máximas candidatas al título del Mundial 2026. Aunque el conjunto dirigido por Didier Deschamps llega respaldado por un camino con victorias más contundentes, el defensa Jules Koundé dejó claro que el principal desafío para los galos será arrebatarle la posesión del balón a la Roja, un aspecto que considera clave para inclinar la balanza en el partido por un lugar en la final del torneo organizado por la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá.

“Como lo he dicho, creo que son dos equipos muy ofensivos a los que les gusta tomar la pelota. Sabemos que históricamente España siempre ha jugado un juego de posesión, aunque te puede hacer daño también en transiciones y nosotros también, somos un equipo que está cómodo con jugar con la pelota. Podemos jugar un poquito más abajo y explotar en transiciones porque tenemos mucha calidad para jugar así y tenemos en cuenta que mañana vamos a tener la pelota porque contra España no puedes dejar la pelota 90 minutos porque al final te encuentran espacios y te cansan”, sentenció el futbolista de la selección francesa.

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