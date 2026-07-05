La selección mexicana se inspira en la historia previo al duelo ante Inglaterra: “Hoy no creemos por fe”

El Tricolor publicó un emotivo video de inspiración horas antes de disputar el juego ante los ingleses por el boleto a los cuartos de final

México, a buscar el boleto a cuartos de final del Mundial 2026 | Reuters

La selección mexicana de fútbol presentó una producción audiovisual a través de sus canales oficiales en la antesala del encuentro frente a su similar de Inglaterra, correspondiente a la fase de octavos de final de la Copa del Mundo 2026. La publicación conectó con la afición horas antes del compromiso definitivo en la segunda ronda de eliminación directa del certamen internacional.

El material videográfico inicia con un repaso por diversos capítulos históricos del deporte mexicano. Entre los momentos destacados se integraron la medalla de oro obtenida por el combinado de fútbol en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el primer triunfo de Fernando Valenzuela en una Serie Mundial de béisbol, así como las trayectorias y logros de figuras como Julio César Chávez, Soraya Jiménez, Isaac del Toro, Alexa Moreno, Sergio ‘Checo’ Pérez, Juan Manuel Márquez, Donovan Carrillo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Asimismo, la pieza audiovisual trasciende el ámbito deportivo para incorporar a personajes de la cultura y la cinematografía nacional que han alcanzado proyección internacional. Dentro de este segmento, el video proyecta imágenes de los directores galardonados Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, utilizándolos como referentes del impacto de los profesionales nacidos en el país en escenarios globales.

Durante la reproducción, la voz en off del narrador emite un mensaje enfocado en la perseverancia y la construcción de la memoria colectiva. La locución señala textualmente: “Hay algo que México ha hecho una y otra vez: tomar lo improbable y convertirlo en historia. Es curioso. Ninguna de esas historias sabía que iba a ser historia. Primero nos atrevimos a creer, después a dar el paso. Aprendimos a resistir, a caer y también a levantarnos”.

México es la tierra de los que nunca se rinden ni dejan de creer o alentar, los que trabajan duro por cada meta, los que apoyan sin dudar.



Los que sueñan sin fronteras, los que siempre están dispuestos a luchar y los que saben que con unidad, esfuerzo, fe y trabajo no hay… pic.twitter.com/pnJvjzgMIb — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026

El guion del video continúa profundizando en los antecedentes del éxito en el panorama nacional y la justificación de las expectativas vigentes. El narrador añade en la segunda parte del discurso: “Porque hay caminos que solo aparecen cuando alguien decide volver a intentarlo. Y un día, lo imposible dejó de parecerlo. Se volvió memoria. Por eso hoy no creemos por fe. Creemos por recuerdos. Porque ya estuvimos aquí, más de una vez. Y cada vez que parecía que habíamos llegado, descubrimos que apenas empezábamos”.

Por su parte, la publicación en redes sociales fue complementada con un texto institucional dividido en cuatro ejes temáticos, donde se describe a los habitantes del país como una comunidad que trabaja duro por cada meta, sueña sin fronteras y sabe que con unidad, esfuerzo, fe y trabajo no hay imposibles de lograr. El escrito concluye con un llamado al entorno del fútbol para dejar el corazón y el alma en cada jugada y cada grito, afirmando que hoy el país entero se mueve y el mundo vuelve a vibrar con la consigna “Somos México”.

El representativo tricolor llega a este compromiso de octavos de final con una racha de cuatro victorias consecutivas en el torneo, tras derrotar 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur, 3-0 a Chequia y 2-0 a Ecuador. El encuentro definitivo ante el conjunto de Inglaterra se disputará este domingo 5 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en las instalaciones del Estadio Ciudad de México.

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