Folarin Balogun, perdonado por la FIFA: estará disponible para el partido de octavos de final contra Bélgica

Después de que se suspendiera su sanción de un partido por tarjeta roja en el último duelo ante Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos recupera a Balogun para octavos de final | Reuters

Autor: Dan Sheldon y Adam Crafton

Folarin Balogun estará disponible para jugar el partido de octavos de final del Mundial de la selección estadounidense contra Bélgica después de que se suspendiera su sanción de un partido por tarjeta roja, según ha confirmado la FIFA.

El delantero de 25 años recibió una tarjeta roja directa contra Bosnia y Herzegovina el miércoles por una falta sobre el defensa Tarik Muharemovic, una sanción que conlleva automáticamente una suspensión de un partido según el artículo 10.5 del reglamento de la FIFA para el torneo.

Varios funcionarios de la FIFA declararon a The Athletic tras el partido que un equipo no puede apelar una tarjeta roja ni la consiguiente suspensión. Sin embargo, Balogun estará disponible para enfrentarse al equipo de Rudi García, ya que su sanción ha sido suspendida. Posteriormente, la FIFA confirmó la elegibilidad de Balogun para jugar después de que The Athletic revelara la noticia el domingo por la tarde.

Un comunicado del organismo rector y organizador de la Copa Mundial decía: “El comité disciplinario de la FIFA ha impuesto la siguiente sanción al jugador de la selección nacional de Estados Unidos, Folarin Balogun, quien fue expulsado como resultado de una tarjeta roja directa durante el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina jugado el 1 de julio de 2026 en el Estadio del Área de la Bahía de San Francisco: suspensión de un partido por infracciones de los artículos 14 y 66 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF).

De conformidad con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, la suspensión de partido queda en suspenso durante un período de prueba de un año. Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante dicho período, la suspensión quedará revocada y la sanción se ejecutará sin perjuicio de cualquier otra sanción adicional impuesta por la nueva infracción.

El artículo 27 del código disciplinario de la FIFA establece que “el órgano judicial podrá decidir suspender total o parcialmente la aplicación de una medida disciplinaria”. Añade: «Si la persona que se beneficia de una sanción suspendida comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión será revocada por el órgano judicial y la sanción se ejecutará sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción».

Cristiano Ronaldo evitó una suspensión para el inicio del Mundial en circunstancias similares después de que la FIFA le impusiera al capitán de Portugal una sanción de tres partidos, pero con los dos últimos encuentros suspendidos durante un “período de prueba de un año”. Se ha contactado con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para obtener comentarios al respecto.

Balogun ha sido titular en casi todos los partidos de la selección anfitriona del torneo, anotando dos goles en el partido inaugural contra Paraguay. Posteriormente, el delantero descansó contra Turquía en el último partido de la fase de grupos, antes de regresar para marcar contra Bosnia en la primera mitad de la victoria por 2-0 en Santa Clara, California. Ha contribuido con al menos un gol en cada partido del Mundial en el que ha participado hasta ahora.

Balogun no fue expulsado inmediatamente después del incidente. El delantero se había estirado para posicionarse mientras perseguía un balón por la banda izquierda tras una hora de juego, aterrizando sobre la parte posterior de la pierna de Muharemovic y golpeándolo hasta el tobillo.

El árbitro principal, Raphael Claus, no le mostró inicialmente la tarjeta roja a Balogun, pero recibió instrucciones de consultar el monitor a pie de campo para revisar la jugada, antes de comunicar al Levi’s Stadium que Balogun había cometido una “falta grave” y que sería expulsado.

Las reglas del fútbol, ​​que son decididas por la International Football Association Board, establecen que “una entrada o desafío que ponga en peligro la seguridad de un oponente o que utilice fuerza excesiva o brutalidad debe ser sancionado como juego sucio grave”.

“Cualquier jugador que se abalance sobre un oponente para disputar el balón desde el frente, desde el lateral o desde atrás, utilizando una o ambas piernas, con fuerza excesiva o poniendo en peligro la seguridad del oponente, será culpable de juego sucio grave.”

Según el reglamento de la FIFA, las suspensiones de partidos del Mundial no pueden apelarse, y el comité disciplinario independiente de la organización tiene la potestad de ampliar la sanción para que abarque más partidos si lo considera oportuno.

La sanción de un partido impuesta a Miguel Almirón, de Paraguay, por taparse la boca en una situación de confrontación, no se incrementó, pero la suspensión de Assim Madibo, el centrocampista de Qatar, se convirtió en una prohibición de cinco partidos por la entrada que fracturó la pierna del canadiense Ismaël Koné.

La decisión de expulsar a Balogun provocó fuertes críticas tanto de sus compañeros de equipo estadounidenses como de los aficionados y los analistas televisivos. “¿Para mí? Nunca una tarjeta roja”, dijo el entrenador Mauricio Pochettino. “Nunca hubo intención de pisar al jugador. Fue una acción normal en el fútbol que ocurrió por accidente”.

“Es una verdadera lástima, la verdad”, dijo el jugador estrella Christian Pulisic. “Al recordarlo, parece muy injusto. Le dije que había hecho mucho por nosotros y que ahora lo apoyamos”.

Ahora, Balogun está libre para enfrentarse a Bélgica, cuyo partido comenzará a las 8 pm ET en el Lumen Field de Seattle el lunes.

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