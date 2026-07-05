Con un grato recuerdo: así será el uniforme de Colombia ante Suiza

James Rodríguez fue el artífice de una noche que todavía está en los corazones de todos los colombianos, en el Estadio Maracaná.

Colombia vs Uruguay, en el Mundial del 2014/ Vizzor Image.

La Selección Colombia venció el pasado viernes 1-0 a Ghana en Kansas, City. El elenco ‘cafetero’ ahora se medirá ante Suiza por los octavos de final del Mundial 2026; dicho compromiso se disputará en Vancouver, Canadá. Este equipo nacional quiere hacer historia y meter por primera vez a una ‘Tricolor’ en la cuarta ronda de una cita orbital.

De manera oficial se ha podido conocer el informe que tendrá que usar el cuadro sudamericano, el cual será de la siguiente manera: camisera amarilla, pantaloneta blanca y medias blancas, en cuanto a los jugadores; el portero Camilo Vargas se vestirá de verde totalmente, tal cual lo hizo el pasad viernes contra los africanos.

Uniformes Suiza Vs Colombia/ FIFA.

El grato recuerdo para Colombia

Es bien sabido que el fútbol sudamericano es bien cabalero, los aficionados se remiten a cualquier cosa para llamar o augurar un buen resultado, especialmente en el ámbito futbolístico. Así que los hinchas de la Selección ya han empezado con el respectivo ritual, previo al juego ante los suizos.

Pues bien, dicha combinación de colores que va utilizar Colombia el próximo martes ante Suiza en Canadá, fue la misma que utilizó la ‘Tricolor’ ante Uruguay el 28 de junio en los octavos de final contra Uruguay, día en el que Colombia venció a los ‘charrúas’ y clasificó por primera vez a la tercera ronda de un Mundial, en la edición del 2014, con doblete de James Rodríguez en el Estadio Maracaná.

Colombia vs Uruguay Brasil 2014 / Vizzor Image.

Marca registrada

Inclusive, se ha podido conocer que la Selección Colombia, en lo que va de este Mundial 2026, ya ha usado 4 combinaciones diferentes de uniforme, teniendo en cuenta que en el debut ante Uzbekistán jugó con la camiseta suplente, en los 3 partidos posteriores se ha vestido con la tradicional, la amarilla.

Colombia se convertirá en la segunda selección en la historia de la Copa del Mundo que usa más de 4 combinaciones distintas de uniforme en un mismo mundial.

La primera fue Francia en 2018, que alcanzó a utilizar 6 combinaciones distintas, repitiendo solo en la semifinal y final. pic.twitter.com/LNvOPD4Rt9 — Piel Cardenal (@PielCardenal) July 5, 2026

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