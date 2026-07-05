Tour de Francia 2026, etapa 2: lo mejor de Isaac del Toro hoy 5 de julio

Revive lo más destacado de la segunda etapa del Tour de Francia, donde el ciclista mexicano se llevó su primera victoria

Isaac del Toro consiguió una victoria histórica para el ciclismo mexicano al adjudicarse la segunda etapa del Tour de Francia 2026 en Barcelona, reponiéndose de manera espectacular de un percance mecánico a mitad del recorrido y coronando el triunfo en los metros finales gracias a un sólido trabajo en equipo con Tadej Pogacar. Para que no te pierdas ningún detalle de este logro inédito que pone en alto el nombre de México, revive lo mejor de la etapa con las acciones más destacadas y los momentos más vibrantes de la jornada; disfruta de todos los highlights de esta competencia a través de la multiplataforma de Claro Sports.

¿A qué hora arranca la etapa 2 del Tour de Francia 2026 y dónde ver la transmisión en vivo?

Lo mejor del triunfo de Isaac del Toro en la etapa 2 del Tour de Francia 2026 se podrá seguir en vivo y en directo por la multiplataforma de Claro Sports, donde tendremos los highlights de la competencia en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Cuál es el recorrido de hoy 5 de julio en el Tour de Francia 2026 y la distancia?

Etapa 2. Tarragone – Barcelona | 168,5 km

Etapa 2 del Tour de Francia | Tour de Francia oficial.

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