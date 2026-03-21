La razón por la que no se jugará el Argentina vs Guatemala

El partido entre ambas selecciones queda postergado, condicionado por una regulación internacional que prioriza la organización del calendario.

El combinado chapín no jugará ante la albiceleste | @fedefut_oficial

El amistoso entre Argentina y Guatemala, que estaba previsto para la fecha FIFA de marzo, no se llevará a cabo tras una decisión reglamentaria que obligó a modificar los planes de ambas selecciones. El encuentro iba a disputarse el 31 de marzo, pero finalmente cada equipo tendrá un rival distinto en esta ventana internacional.

Tras la cancelación, la Selección de Argentina reorganizó su agenda y enfrentará a Zambia, mientras que Guatemala mantendrá su planificación con un solo compromiso ante Argelia. De esta manera, el cruce entre ambas selecciones quedó descartado pese a los avances previos.

El motivo reglamentario detrás de la cancelación

El punto central de la suspensión está relacionado con el calendario internacional. Según explicó la federación guatemalteca: “De acuerdo con las disposiciones vigentes de la FIFA relativas al calendario de partidos internacionales y la protección del jugador, se establece que una selección nacional no podrá disputar encuentros en dos confederaciones diferentes dentro de una misma ventana internacional de partidos”.

Esta normativa impide que Guatemala combine compromisos en distintas regiones durante la misma fecha FIFA. Por ese motivo, el duelo ante Argentina no fue autorizado y debió cancelarse.

Tras conocerse la resolución, la Asociación del Fútbol Argentino ajustó rápidamente su planificación y confirmó un nuevo rival para no perder actividad en la fecha.

Por su parte, la Federación de Fútbol de Guatemala expresó su postura y agradeció la predisposición para disputar el amistoso. “La Federación de Fútbol de Guatemala desea expresar su más profundo agradecimiento a la AFA por su disposición, profesionalismo y excelente voluntad para la realización del encuentro amistoso, que en estas circunstancias no se pudo realizar”.

Además, dejaron abierta la posibilidad de retomar las conversaciones a futuro. “Confiamos que un futuro no muy lejano nos brindará una nueva ventana en el calendario internacional para concretar este encuentro y celebrar el fútbol entre nuestras selecciones”.

En lo deportivo, Guatemala mantiene su preparación con el foco puesto en su viaje a Europa para enfrentar a Argelia, mientras que Argentina seguirá con su calendario ante Zambia.

De esta manera, el partido entre ambas selecciones queda postergado, condicionado por una regulación internacional que prioriza la organización del calendario y la carga de los futbolistas.

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