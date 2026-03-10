El primer borrado de Tena contra Argelia

El talentoso centrocampista sería desafectado.

Pedro Altán, jugador de Municipal. (Captura Concacaf)

Con motivo de la doble jornada de partidos amistosos FIFA que se llevarán adelante a fines de marzo, el cuerpo técnico del seleccionado de Guatemala está próximo a compartir la lista de convocados para el cotejo frente a Argelia. Todo indica que Luis Fernando Tena, técnico del equipo, tiene en mente algunos cambios con relación a las últimas listas y uno de los nombres que ya se conoce no será opción sería el de Pedro Altán.

El talentoso mediocampista de Municipal sería desafectado y la causa central es el rendimiento que viene teniendo en Municipal. Si bien está siendo titular, no logra completar los partidos por su estado físico y tampoco viene siendo decisivo, además de tener en esa posición el seleccionado jugadores de presente mucho mejor presente.

¿Cuándo juega Guatemala vs Argelia?

El seleccionado de Guatemala se medirá con Argelia el próximo viernes 27 de marzo en el estadio Luigi Ferraris de la ciudad de Génova, capital de la Liguria en Italia, a las 20.30 hs local (14.30 de Guate), horarios que podría igualmente sufrir alguna modificación. El estadio elegido es en donde juega de local tanto la Sampdoria, hoy en la serie B, y la Genoa, que milita en la Serie A.

Por otro lado, queda ver si finalmente el seleccionado puede terminar de confirmar un amistoso más, para el 31 de marzo. Hasta el momento no ha habido rumores sobre quién sería el rival, pero desde la FEDEFUT se continúa buscando teniendo en cuenta que Tena pidió como prioridad un amistoso más.

Los legionarios vs Argelia

Si bien en estos días se conocerá la lista, los legionarios a llamar para el juego contra Argelia y luego ante el rival a confirmar de turno, serían Darwin Lom, Rubio Rubín, Aarón Herrera, Nicholas Hagen, Matt Evans, Olger Escobar y Arquímides Ordóñez. Sorprenden la inclusión de Evans, quien a la fecha es el más joven de la nueva camada que se afianza como hombre importante.

Luego de lo que fuera el estreno de Guatemala en este 2026 en un juego amistoso contra el seleccionado de Canadá, que termino con derrota 1 a 0 en un juego disputado en Los Angeles, el desafío de Tena y compañía es ahora sí mostrar la versión más fuerte del combinado nacional ya que ante los canadienses no se pudo incluir a los legionarios al no tratarse de una fecha FIFA.

Este 2026 marca el inicio de una reconstrucción para la Azul y Blanco, que busca consolidar una base competitiva capaz de pelear nuevamente por la clasificación mundialista. Como parte de ese proceso, Guatemala ya comenzó el año con partidos de preparación, incluyendo un amistoso ante Selección de Canadá en enero, donde el equipo dejó buenas sensaciones pese a la derrota. La prioridad ahora es sumar experiencia internacional y elevar el nivel competitivo del plantel.

