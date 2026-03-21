Yeison Guzmán, héroe en la victoria de América, ilusiona a la hinchada

Con gol de Yeison Guzmán, América derrotó a Águilas Doradas y sumó un triunfo clave; el volante valoró el esfuerzo colectivo y ya piensa en la Sudamericana.

Yeison Guzmán, jugador del América | VizzorImage.

América de Cali logró una valiosa victoria como visitante tras imponerse 0-1 frente a Águilas Doradas, en un compromiso exigente que se definió por detalles. El equipo escarlata encontró en Yeison Guzmán a su gran figura, autor del único gol del partido y determinante en un triunfo que puede marcar el rumbo en la temporada.

Un partido que cambió tras el descanso

El encuentro comenzó con un Águilas Doradas protagonista, aprovechando algunos errores puntuales del conjunto visitante para acercarse con peligro. Durante los primeros minutos, el cuadro antioqueño controló el ritmo del juego, mientras que América tuvo dificultades para asentarse en el campo y generar opciones claras.

Sin embargo, con el paso del tiempo, América de Cali fue creciendo en el compromiso. Mejoró su circulación de balón, encontró espacios en campo contrario y logró equilibrar las acciones, aunque sin la contundencia necesaria para romper el cero antes del descanso.

La historia cambió en el inicio del segundo tiempo. En una jugada rápida por la banda derecha, Yeison Guzmán apareció sin marca para conectar el balón y enviarlo al fondo de la red, decretando el 0-1 que terminaría siendo definitivo.

Resistencia tras la expulsión

El desarrollo del partido dio un giro importante tras la expulsión de Marlon Torres, que dejó a América con diez jugadores. A partir de ese momento, el equipo visitante se replegó en su campo y apostó por resistir los constantes ataques de Águilas Doradas, que adelantó líneas en busca del empate.

A pesar de la inferioridad numérica, América mostró orden defensivo y carácter para sostener la ventaja. La presión del conjunto local fue intensa, pero careció de precisión en los metros finales, lo que permitió a los escarlatas mantener el arco en cero hasta el pitazo final.

Guzmán, figura y voz tras el triunfo

Tras el encuentro, Yeison Guzmán analizó el desarrollo del compromiso y destacó la capacidad del equipo para sobreponerse a la adversidad. El mediocampista reconoció que la expulsión complicó el panorama, pero valoró el esfuerzo colectivo para asegurar la victoria.

“Cuando se da la roja se nos complican las cosas, pero el grupo hizo un gran trabajo y logramos controlar bien el partido”, señaló el volante, resaltando la solidez defensiva en los momentos más exigentes.

Guzmán también hizo referencia al planteamiento de Águilas Doradas, destacando su orden táctico. “Ellos se pararon bien, con una línea de cinco muy organizada. Nos costó llegar, pero en una jugada concreta pudimos definir”, explicó.

Enfocados en el reto internacional

En el aspecto físico, el jugador llevó tranquilidad tras el golpe sufrido durante el partido, asegurando que no reviste gravedad. Con la mente puesta en lo que viene, Guzmán ya proyecta el desafío internacional que afrontará América de Cali en la Copa Sudamericana.

El mediocampista fue claro al analizar el grupo del torneo continental: “Todos los equipos son difíciles, pero tenemos un gran plantel. Vamos a luchar por el primer puesto y clasificar directo”, concluyó, dejando ver la ambición del equipo escarlata de trascender a nivel internacional.

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