Jorge Aparicio lanza un dardo a Luis Fernando Tena que golpea en la Selección de Guatemala

Cuestionó las convocatorias de la Selección de Guatemala.

Jorge Aparicio, una de las figuras de Xelajú MC | Concacaf.com

El mediocampista y capitán de Xelajú MC, Jorge Aparicio, volvió a los entrenamientos con el equipo quetzalteco luego de superar el esguince en la rodilla derecha que sufrió en la sexta jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Tras varias semanas fuera de las canchas, el volante se mostró optimista con su recuperación, aunque dejó en claro que su regreso a la competencia dependerá de la evaluación del cuerpo técnico encabezado por Roberto Hernández.

El futbolista explicó que ha cumplido con los tiempos establecidos por el área médica del club y ya trabaja nuevamente junto al resto del plantel. “Estoy muy contento con la recuperación, cumpliendo con el tiempo estipulado por el cuerpo técnico y médico. Ya estoy trabajando con el grupo y espero poder tener algunos minutos en el próximo juego, porque estoy ansioso por volver”, expresó el capitán superchivo en declaraciones recogidas por Prensa Libre.

Aparicio cuestiona la base actual de la Bicolor

Más allá de su situación física, Aparicio también se refirió a la Selección de Guatemala, tema que inevitablemente genera debate entre los aficionados. El mediocampista no ha sido convocado por el técnico Luis Fernando Tena desde hace tiempo, pese a su regularidad en el fútbol nacional. El capitán de Xelajú comentó la lista que ha circulado en redes sociales con posibles convocados para el amistoso frente a Argelia, programado para el 27 de marzo en Italia. “Si ya lo tiraron algunos medios, que creo que son canales más oficiales que la propia federación, seguramente va a ser así. A la selección solo desearle lo mejor”, comentó.

Pero el volante fue más allá y dejó una sugerencia directa al cuerpo técnico de la Bicolor. Según Aparicio, el proceso de convocatorias debería abrir el radar hacia más regiones del país. “Al cuerpo técnico hacerle la sugerencia de que voltee a ver un poquito más al occidente o a otros lugares del país. Considero que hay jugadores que están pasando por un gran momento”, señaló.

El mediocampista también dejó entrever una crítica hacia la base actual de futbolistas que suelen ser convocados a la selección nacional. Desde su punto de vista, algunos clubes que aportan la mayoría de jugadores no atraviesan su mejor momento deportivo. “Hay equipos que son la gran base de la selección y no están pasando por un buen momento. Eso significa que hay jugadores que tampoco están en su mejor nivel y sigue siendo esa constante de llamar a los mismos”, afirmó.

Para Aparicio, los partidos amistosos deberían servir justamente para abrir oportunidades a otros futbolistas que destacan en la Liga Nacional. “Considero que hay jugadores que están pasando por un gran momento. Al final son partidos amistosos y es para darles la oportunidad de mostrarse”, añadió.

El capitán de Xelajú MC cerró sus declaraciones con un mensaje directo para el entrenador de Guatemala y su cuerpo técnico. Aparicio invitó tanto a Luis Fernando Tena como a su asistente Salvador Reyes a visitar el estadio Mario Camposeco para observar de cerca el nivel competitivo del equipo occidental. “Hay lugares para ellos para que vengan a disfrutar un lindo ambiente, único en Guatemala”, concluyó el mediocampista.

Te puede interesar –