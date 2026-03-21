Santiago Buitrago y Daniel Felipe Martínez y los colombianos presentes en la Vuelta a Cataluña 2026 en directo: fecha, hora y dónde ver

Vive todas las emociones del ciclismo mundial por Claro Sports, además con la presencia de cuatro colombianos en acción.

Daniel Felipe Martínez con Vingegaard | Anne-Christine Poujoulat, AFP.

Cuatro ciclistas colombianos estarán en competencia en una de las pruebas más importantes del calendario internacional. Santiago Buitrago, Einer Rubio, Iván Sosa y Daniel Felipe Martínez, participarán en la 105ª edición de la Vuelta a Cataluña, que se disputará del lunes 23 al domingo 29 de marzo. En Colombia, la carrera podrá seguirse en vivo por Claro Sports, , a través del canal 1502 en HD y 502 en SD, así como en Claro video y en la señal de http://www.youtube.com/clarosports

Considerada una de las principales competencias por etapas de una semana, la Vuelta a Cataluña 2026 contará con un cartel de primer nivel. Además de la presencia colombiana, estarán en el pelotón figuras como Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Sepp Kuss, João Almeida, Óscar Onley, Tom Pidcock y Felix Gall, entre otros.

El recorrido de esta edición se caracterizará por su exigencia y variedad, con tres finales en alto, sedes inéditas y un trazado que recorrerá buena parte de la geografía catalana. Sant Feliu de Guíxols será escenario de la salida y llegada de la primera etapa. La segunda jornada se disputará entre Figueres y Banyoles, mientras que la tercera llevará al pelotón a Mont-roig del Camp, localidad que debuta en la historia de la carrera.

Los finales en montaña volverán a ser determinantes, con llegadas en Vallter (cuarta etapa), La Molina / Coll de Pal (quinta) -ambas en estaciones de esquí de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)- y Queralt (sexta etapa). La competencia concluirá el domingo 29 de marzo en Barcelona, con las tradicionales vueltas a Montjuïc, uno de los escenarios más emblemáticos del ciclismo internacional.

El campeón vigente es el esloveno Primoz Roglic, ganador de la edición 2025. En el historial de la prueba figuran varios colombianos como vencedores: Sergio Higuita (2022), Miguel Ángel López (2019), Nairo Quintana (2016), Hernán Buenahora (1998) y Álvaro Mejía (1993). La Vuelta a Cataluña es la tercera carrera por etapas más antigua del mundo, solo superada por el Tour de Francia y el Giro de Italia.

¿Cuándo y dónde ver la Vuelta a Cataluña en Colombia?

Lunes 23 de marzo. 9:15 a.m.



Etapa 1: Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols (172,7 km)

Canal Claro Sports, Claro video y YouTube/ClaroSports



Martes 24 de marzo. 9:15 a.m.



Etapa 2: Figueres – Banyoles (167,4 km)

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Miércoles 25 de marzo. 9:45 a.m.



Etapa 3: Mont-roig del Camp – Vila-seca (159,4 km)

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Jueves 26 de marzo. 9:15 a.m.



Etapa 4: Mataró – Vallter (173 km)

Canal Claro Sports, Claro video y YouTube/ClaroSports



Viernes 27 de marzo. 9:15 a.m.

Etapa 5: La Seu d’Urgell – La Molina / Coll de Pal (155,3 km)

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Sábado 28 de marzo



Etapa 6: Berga – Queralt (158,2 km)

Canal Claro Sports, Claro video y YouTube/ClaroSports



Domingo 29 de marzo



Etapa 7: Barcelona – Barcelona (95,1 km)

Canal Claro Sports, Claro video y YouTube/ClaroSports

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