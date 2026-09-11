Los 24 jugadores de Guatemala convocados por Tena para la Nations League 2026

Sin mayores sorpresas.

Tena y su ayudante durante un partido. | Imago7

Este viernes 11 de septiembre el director técnico del seleccionado de Guatemala, Luis Fernando Tena, dio a conocer la lista de 24 futbolistas que participarán de una nueva edición de la Nations League de Concacaf. Pese a rumorearse que habría sorpresas respecto de posibles ausencias, todo esto quedó de lado al conocerse los nombres.

Una vez más el club con más cantidad de jugadores convocados al seleccionado es Municipal, que dejará ir a un total de 7 figuras para la competencia. En tanto, el otro de los grandes del país solo tendrá a un representante. Antigua es el segundo club con más jugadores aportados a la causa y en total son 16 los jugadores que juegan en el fútbol de Guatemala.

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El Director Técnico, Luis Fernando Tena; convoca a los siguientes jugadores para los partidos de Liga de Naciones de Concacaf.#ModoSelección 💙🇬🇹💪 #VamosGuate #SeleMayor pic.twitter.com/9Y2ksdyr25 — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) September 11, 2026

Una de las principales dudas de la citación era Darwin Gregorio Lom, quien es a la actualidad el delantero de mejor presente. Ocurre que Lom sufrió un desgarro a fines de agosto jugando para su club, el The Strongest, y su recuperación final estaba pautada para fines de septiembre, pero el técnico decidió igualmente convocarlo y si bien no llegará al 100%, será opción.

Otra de las dudas estaba en la portería. Tenía que ver con la decisión de citar o no a Nicholas Hagen, de poco rodaje actualmente bajo los tres palos del Columbus Crew de la MLS, pero que al final siempre fue primera opción para Tena en los torneos internacionales pasados, así como en los amistosos más allá de algún recambio.

Los 24 de Guatemala

Luis Morán – Antigua GFC

José Rosales – Antigua GFC

Oscar Castellanos – Antigua GFC

William Fajardo – Antigua GFC

César Calderón – Municipal

Carlos Estrada – Municipal

Jonathan Franco – Municipal

José Morales – Municipal

Rudy Muñoz – Municipal

Kenderson Navarro – Municipal

Nicolás Samayoa – Municipal

Kevin Ruiz – Xelajú MC

Jorge Aparicio – Xelajú MC

Allen Yanes – Mixco

Kevin Ramirez – Malacateco

Stheven Robles – Comunicaciones

Aarón Herrera

Nicholas Hagen – Columbus Crew

Óscar Santis – Brunei FC

Arquímidez Ordónez – FC Tulsa

Matthew Evans – LA FC

Olger Escobar – CF Montreal

Rubio Rubín – El Paso Locomotive FC

Darwin Lom – Club The Stongest

Guatemala integra el Grupo B de la competencia junto a los seleccionados de Honduras, El Salvador, Surinam, Martinica y Jamaica. De acuerdo con el formato de competencia y el sorteo realizado, los dirigidos por Tena disputarán dos partidos en condición de local y los otros tres como visitantes. La fase de grupos tendrá una importancia determinante, ya que solamente los dos mejores seleccionados de cada zona conseguirán avanzar a los cuartos de final, instancia en la que comenzará el verdadero desafío por el título.

Calendario de Guatemala en la Nations League 2026

25 de septiembre, 18.00 hs: Jamaica vs Guatemala, Kingston.

28 de septiembre, 20.00 hs: Guatemala vs El Salvador, Estadio Manuel Felipe Carrera

2 de octubre, 16.00 hs: Surinam vs Guatemala, Franklin Stadion

5 de octubre, 18.00 hs: Guatemala vs Surinam, Estadio Manuel Felipe Carrera

El comienzo de 2026, sin embargo, no fue nada positivo en términos de resultados. El seleccionado nacional, que venía de completar un gran año, perdió los cuatro partidos amistosos que disputó durante el primer semestre. La derrota más dura llegó frente a Argelia, en un encuentro que terminó con una contundente goleada de 7-0 y que encendió las alarmas alrededor del equipo. Posteriormente, Guatemala tampoco pudo recuperarse y sufrió nuevas derrotas ante República Checa, Ecuador y Canadá.

Ahora, con la competencia oficial a la vuelta de la esquina, Tena tendrá la misión de cambiar rápidamente esa tendencia y devolverle al equipo la confianza que supo tener. Los resultados de los amistosos quedaron atrás y comienza una etapa en la que cada partido tendrá consecuencias directas en la clasificación.

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