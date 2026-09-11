Los 24 jugadores de Guatemala convocados por Tena para la Nations League 2026
Sin mayores sorpresas.
Este viernes 11 de septiembre el director técnico del seleccionado de Guatemala, Luis Fernando Tena, dio a conocer la lista de 24 futbolistas que participarán de una nueva edición de la Nations League de Concacaf. Pese a rumorearse que habría sorpresas respecto de posibles ausencias, todo esto quedó de lado al conocerse los nombres.
Una vez más el club con más cantidad de jugadores convocados al seleccionado es Municipal, que dejará ir a un total de 7 figuras para la competencia. En tanto, el otro de los grandes del país solo tendrá a un representante. Antigua es el segundo club con más jugadores aportados a la causa y en total son 16 los jugadores que juegan en el fútbol de Guatemala.
📋 𝗡𝗢́𝗠𝗜𝗡𝗔 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 · Selección Mayor Masculina.— FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) September 11, 2026
El Director Técnico, Luis Fernando Tena; convoca a los siguientes jugadores para los partidos de Liga de Naciones de Concacaf.#ModoSelección 💙🇬🇹💪 #VamosGuate #SeleMayor pic.twitter.com/9Y2ksdyr25
Una de las principales dudas de la citación era Darwin Gregorio Lom, quien es a la actualidad el delantero de mejor presente. Ocurre que Lom sufrió un desgarro a fines de agosto jugando para su club, el The Strongest, y su recuperación final estaba pautada para fines de septiembre, pero el técnico decidió igualmente convocarlo y si bien no llegará al 100%, será opción.
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Otra de las dudas estaba en la portería. Tenía que ver con la decisión de citar o no a Nicholas Hagen, de poco rodaje actualmente bajo los tres palos del Columbus Crew de la MLS, pero que al final siempre fue primera opción para Tena en los torneos internacionales pasados, así como en los amistosos más allá de algún recambio.
Los 24 de Guatemala
- Luis Morán – Antigua GFC
- José Rosales – Antigua GFC
- Oscar Castellanos – Antigua GFC
- William Fajardo – Antigua GFC
- César Calderón – Municipal
- Carlos Estrada – Municipal
- Jonathan Franco – Municipal
- José Morales – Municipal
- Rudy Muñoz – Municipal
- Kenderson Navarro – Municipal
- Nicolás Samayoa – Municipal
- Kevin Ruiz – Xelajú MC
- Jorge Aparicio – Xelajú MC
- Allen Yanes – Mixco
- Kevin Ramirez – Malacateco
- Stheven Robles – Comunicaciones
- Aarón Herrera
- Nicholas Hagen – Columbus Crew
- Óscar Santis – Brunei FC
- Arquímidez Ordónez – FC Tulsa
- Matthew Evans – LA FC
- Olger Escobar – CF Montreal
- Rubio Rubín – El Paso Locomotive FC
- Darwin Lom – Club The Stongest
Guatemala integra el Grupo B de la competencia junto a los seleccionados de Honduras, El Salvador, Surinam, Martinica y Jamaica. De acuerdo con el formato de competencia y el sorteo realizado, los dirigidos por Tena disputarán dos partidos en condición de local y los otros tres como visitantes. La fase de grupos tendrá una importancia determinante, ya que solamente los dos mejores seleccionados de cada zona conseguirán avanzar a los cuartos de final, instancia en la que comenzará el verdadero desafío por el título.
Calendario de Guatemala en la Nations League 2026
- 25 de septiembre, 18.00 hs: Jamaica vs Guatemala, Kingston.
- 28 de septiembre, 20.00 hs: Guatemala vs El Salvador, Estadio Manuel Felipe Carrera
- 2 de octubre, 16.00 hs: Surinam vs Guatemala, Franklin Stadion
- 5 de octubre, 18.00 hs: Guatemala vs Surinam, Estadio Manuel Felipe Carrera
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El comienzo de 2026, sin embargo, no fue nada positivo en términos de resultados. El seleccionado nacional, que venía de completar un gran año, perdió los cuatro partidos amistosos que disputó durante el primer semestre. La derrota más dura llegó frente a Argelia, en un encuentro que terminó con una contundente goleada de 7-0 y que encendió las alarmas alrededor del equipo. Posteriormente, Guatemala tampoco pudo recuperarse y sufrió nuevas derrotas ante República Checa, Ecuador y Canadá.
Ahora, con la competencia oficial a la vuelta de la esquina, Tena tendrá la misión de cambiar rápidamente esa tendencia y devolverle al equipo la confianza que supo tener. Los resultados de los amistosos quedaron atrás y comienza una etapa en la que cada partido tendrá consecuencias directas en la clasificación.