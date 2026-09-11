Comunicaciones entra en su peor racha del año: estadísticas alarmantes

El equipo no consigue levantar.

Comunicaciones, cerca de otra derrota | X: @CremasOficial

El equipo de Comunicaciones está siendo protagonista de un Torneo Apertura muy preocupante. Disputadas ocho jornadas, los ‘cremas’ cosecharon apenas siete puntos, merodean los últimos puestos de la tabla y atraviesan una crisis deportiva que parece profundizarse partido tras partido.

A esto se suma que el equipo se quedó sin técnico semanas atrás por la salida de Marco Antonio Figueroa tras la derrota en el clásico, y que los resultados de sus últimos cuatro compromisos fueron derrotas, con una particularidad todavía más alarmante: no consiguió marcar un solo gol en ninguno de ellos.

Luego de perder 2 a 0 como visitante frente a Antigua, Comunicaciones volvió a caer en el clásico contra Municipal por 1 a 0. Posteriormente sufrió una dura derrota como visitante frente a Deportivo Mixco por 3 a 0 y, en su presentación más reciente, volvió a perder, esta vez ante Deportivo Marquense por 2 a 0. De esta manera, acumula cuatro derrotas consecutivas, con ocho goles recibidos y ninguno convertido, números que reflejan con claridad el mal momento que atraviesa y que rubrican un último mes para el olvido.

Pero los problemas no se limitan exclusivamente a los resultados. En el medio de esta crisis también apareció la incertidumbre generada por el cambio de mando en el cuerpo técnico, el castigo recibido por una alineación indebida y un dato que resulta particularmente llamativo: seis expulsados en apenas ocho partidos. Demasiadas situaciones adversas para un equipo que necesita urgentemente recuperar estabilidad, tanto dentro como fuera de la cancha. La acumulación de estos episodios terminó condicionando todavía más a un plantel que ya venía golpeado por los malos resultados.

El escenario genera inevitablemente recuerdos de lo ocurrido un año atrás. A estas alturas del Apertura 2025, Comunicaciones también atravesaba una situación deportiva muy complicada y no consiguió encontrar las respuestas necesarias para revertirla. Aquella crisis terminó teniendo consecuencias importantes, ya que los ‘cremas’ finalizaron últimos en el campeonato y comprometieron seriamente su permanencia en la máxima categoría. Por eso, el presente vuelve a encender las alarmas dentro de una institución que, por historia, presupuesto y exigencia, debería estar peleando por objetivos completamente diferentes.

La diferencia es que esta vez Comunicaciones todavía tiene margen para reaccionar. Con ocho jornadas disputadas, la temporada está lejos de estar definida y el equipo tendrá tiempo para recuperar terreno en la tabla. Sin embargo, la urgencia aumenta porque cada jornada que pasa sin sumar comienza a complicar todavía más el panorama. La llegada de un nuevo entrenador representa, en ese sentido, una oportunidad para intentar cambiar la dinámica y encontrar rápidamente una respuesta futbolística que permita dejar atrás la crisis.

En este escenario, Comunicaciones se prepara bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Roberto Montoya, para el partido correspondiente a la novena jornada frente a Cobán Imperial. El encuentro se disputará en el Verapaz, una sede que históricamente ha representado una plaza muy complicada para los ‘cremas’. El desafío será mayúsculo para un equipo que necesita cortar cuanto antes su racha negativa, recuperar confianza y, sobre todo, volver a convertir, una asignatura pendiente que se transformó en uno de los principales problemas de las últimas semanas.

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El partido frente a Cobán Imperial aparece entonces como mucho más que una nueva jornada del campeonato. Será la primera gran prueba de Montoya al frente de un Comunicaciones necesitado de respuestas y obligado a reaccionar antes de que la situación vuelva a adquirir las mismas dimensiones del Apertura 2025. Los ‘cremas’ necesitan recuperar la fortaleza competitiva, corregir los errores que los llevaron a este presente y volver a encontrar el camino del gol. El margen de error todavía existe, pero cada vez es más reducido, y una nueva derrota podría profundizar una crisis que ya comienza a preocupar seriamente..

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