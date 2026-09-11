Escorpiones vs Herediano en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Escorpiones Herediano, Liga Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Escorpiones y Herediano se enfrentan por la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Costa Rica, en un partido marcado por la necesidad de ambos equipos de reaccionar después de un complicado inicio de campeonato. Los Escorpiones buscan comenzar una nueva etapa tras la salida de Junior Díaz, mientras que el Team llega igualmente urgido de resultados y con Paulo Wanchope bajo presión.

Escorpiones suma cuatro puntos y se ubica en el noveno lugar, producto de un triunfo, un empate y cinco derrotas. El recién ascendido está encontrando dificultades en su primera experiencia en la máxima categoría y acumula cuatro caídas consecutivas, una racha que terminó provocando la salida de Junior Díaz del banquillo. Además, su única victoria del Apertura 2026 se produjo administrativamente ante San Carlos, que no pudo presentarse al partido de la primera jornada debido a una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social.

Por su parte, Herediano también tiene cuatro puntos y aparece en la décima posición, con un triunfo, un empate y cinco derrotas. El conjunto dirigido por Paulo Wanchope viene de caer 3-2 como local frente a Pérez Zeledón y acumula cinco derrotas consecutivas, resultados que aumentaron la presión sobre el entrenador. El Team ya había cambiado de técnico tras la salida de José Giacone al comienzo de la temporada, pero la llegada de Wanchope todavía no consiguió provocar la reacción esperada y los florenses siguen buscando la fórmula para salir del fondo de la tabla.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Escorpiones vs Herediano de la jornada 8 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Escorpiones y Herediano será el sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Ricardo Saprissa y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Escorpiones vs Herediano hoy

Herediano no podrá contar con Anthony Walker, expulsado en el duelo ante Pérez Zeledón, mientras que Escorpiones no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Junior Díaz y Paulo Wanchope no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Escorpiones: Brayan Rodríguez; Alexader Jiménez, Leandro Mena, Preeston Kilwien, Anderson Fernández; Néstor Monge, Christian Muñoz Salazar, Fabián Chaves, Javier Camareno; Ary Sequeira y Raúl López. DT: a confirmar.

Herediano: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Keyner Brown, Getsel Montes, Yurguin Román; Sergio Rodríguez, Allan Cruz, Elías Aguilar, Kionell Estrada, Abner Hudson; y Fernando Lesme. DT: Paulo Wanchope.

Antecedentes y últimos resultados del Escorpiones vs Herediano en Liga de Costa Rica

No hay enfrentamientos oficiales en la máxima categoría entre Escorpiones y Herediano a lo largo de su historia.

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