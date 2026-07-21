“Tena debería involucrarse en la problemática central del fútbol de Guatemala”

El plan de captación, algo a desarrollar por el futuro de Guatemala.

Luis Fernando Tena, durante un entrenamiento. (FFG)

El director técnico Luis Fernando Tena, quien meses atrás inició su segundo proceso como entrenador del seleccionado de Guatemala, sería la pieza fundamental para poder impulsar al fútbol local del país. En las últimas semanas, tanto el presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, como ‘Pescadito’ Ruiz, ídolo del país, tuvieron salidas a la prensa en las que marcaron cuáles eran las principales causas por las que el nivel de la liga nacional no evoluciona.

Para terminar de pasar de las palabras a la acción, es importante que los principales actores del fútbol guatemalteco se unan para impulsar un cambio. Y es por eso que, en ese escenario, entra en escena lo que Luis Fernando Tena puede aportar. Si bien su rol es ocuparse de armar un seleccionado competitivo y un modelo de juego de cara a las competencias venideras, es necesario que meta mano más profunda.

Tanto Paiz como Ruiz coinciden en que para elevar el nivel del fútbol local es menester contar con un plan de captación a nivel país. Ello obliga a que se invierta, y de acuerdo a Ruiz, nadie quiere hacerlo porque resulta un gasto a los ojos de los dirigentes pero si bien quedó ahí, la granada se lanzó y habrá que ver en qué momento toma efecto.

Los planes de captación son muy importantes ya que lo e consigue gracias a ello es conocer en qué región del país están las ligas regionales más importantes y quiénes las juegan. Guatemala es un país futbolero, lleno de niños y niñas que juegan y aman al fútbol pero que no tienen un contexto inicial guiado en el que sean captados a edades tempranas.

El aficionado ‘chapín’ espera que tanto Tena, como Paiz y Ruiz, se unan para establecer un plan en el que se pueda llevar adelante un método que ha sido exitoso en muchos países. Una inversión que llevada adelante por las personas correctas puede llegar a cambiarle el nivel a Guatemala, algo que lógicamente lleva tiempo y no será de un día para el otro.

Al ser consultado sobre las mejoras que necesita el fútbol guatemalteco, Ruiz señaló que los clubes deben ampliar su búsqueda de jugadores y mirar hacia los futbolistas con raíces guatemaltecas que viven en Estados Unidos.

“Hay muchos centros delanteros en Guatemala y hay muchos creativos en el país, pero el enfoque en estos momentos para los clubes de fútbol de Guatemala es ver a Estados Unidos a los hijos de migrantes porque prácticamente el trabajo ya está hecho”, expresó el exfutbolista.

Además, explicó que los equipos nacionales deben cambiar la manera en la que observan este tipo de oportunidades y apostar por una estrategia de captación más amplia. “Eso, los clubes lo ven como un gasto, pero clubes internacionales lo ven como inversión, es fácil ir a Estados Unidos, buscarlos y repatriarlos para jugar en los clubes. Imagino que en el algún momento, algún club saldrá al interior a buscar potenciales delanteros y creativos. Ojalá lo hagan pronto para descubrir esos futbolistas que aún no hemos podido ver”, agregó.

Ruiz también habló sobre su interés en formar parte de la dirigencia del fútbol guatemalteco y no descartó buscar la presidencia de la Federación de Fútbol de Guatemala. El exdelantero reconoció que deberá trabajar para conseguir apoyo dentro del proceso electoral.

Finalmente, el exjugador cuestionó la falta de planificación dentro de la estructura federativa. “Creo que la planificación futbolística aún hace falta, hay mucha gente en la administración que nunca ha estado en un vestuario, no digamos haber pateado una pelota de fútbol”, comentó. Ruiz aseguró que, pese a vivir actualmente en Estados Unidos, mantiene la intención de aportar al crecimiento del fútbol de su país.

Te puede interesar