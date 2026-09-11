Marquense vs San Pedro en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Marquense vs San Pedro, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Marquense y San Pedro se enfrentan por la novena jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo entre dos equipos que llegan ubicados en la parte alta de la clasificación. Los Leones buscarán aprovechar la localía para prolongar su buen momento y acercarse a los primeros puestos, mientras que los Gallos intentarán ratificar la gran campaña que están realizando después de conseguir el ascenso.

Marquense suma 12 puntos y ocupa el quinto lugar de la tabla, producto de cuatro triunfos y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Manuel Naya logró recuperarse rápidamente de la dura caída 4-0 ante Xelajú MC y viene de conseguir un importante triunfo 2-0 como visitante frente a Comunicaciones en el estadio Cementos Progreso. Los Leones atraviesan un buen momento en el Apertura 2026, ya que consiguieron la victoria en cuatro de sus últimas cinco presentaciones.

Por su parte, San Pedro tiene 16 puntos y se encuentra en la tercera posición, con cinco victorias, un empate y dos derrotas. El conjunto dirigido por Edwin Vásquez se convirtió en una de las grandes revelaciones del campeonato en su temporada de regreso a la Liga Nacional y viene de superar 2-0 a Mixco como local. Los Gallos acumulan tres encuentros sin perder y lo consiguieron ante protagonistas de la temporada anterior: además del triunfo frente a los Chicharroneros, vencieron 4-3 a Antigua GFC e igualaron sin goles como visitantes ante Municipal.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Marquense vs San Pedro de la jornada 9 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Marquense y San Pedro será el sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marquense vs San Pedro hoy

Ni Marquense ni San Pedro cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Manuel Naya y Edwin Vásquez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Marquense: Gustavo Gutiérrez; Randall Corado, Carlos Santos, Oscar Linton, Arturo Ledesma; Yordin Hernández, Fernando Escalante; David Chuc, Elio Velásquez, Alexis Matta; y David Grande. DT: Manuel Naya.

San Pedro: Vander Cruz; David Álvarez, Steveth Chacón, Edwin Fuentes, Renny Folleco; Edgar Macal, Luigui Calderón, Romario Gómez; Sebastián Colón, Yasnier Matos y Germán Águila. DT: Edwin Vásquez.

Antecedentes y últimos resultados del Marquense vs San Pedro en Liga de Guatemala

No hay enfrentamientos oficiales en la máxima categoría entre Marquense y San Pedro a lo largo de su historia.

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