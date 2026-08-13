Motagua ya piensa en Municipal y Javier López lanza un aviso antes de visitar El Trébol

Partido clave en la Copa Centroamericana 2026.

Javier López confía en avanzar con su equipo | @MOTAGUAcom

Municipal tendrá una visita de peso en la Copa Centroamericana 2026 y desde Honduras ya comenzaron a mirar hacia Guatemala. Después del empate 1-1 de Motagua ante Cartaginés, el técnico Javier López puso rápidamente el foco en el conjunto escarlata y dejó un mensaje contundente antes de presentarse en El Trébol: lejos de intimidarlo, jugar en uno de los escenarios más exigentes del fútbol guatemalteco representa una motivación para su equipo.

El encuentro empieza a tomar especial importancia para los dos equipos dentro del Grupo D. Motagua dejó escapar la posibilidad de mantener su puntaje perfecto al igualar frente a Cartaginés, aunque Javier López salió conforme con buena parte del rendimiento mostrado por sus futbolistas. El entrenador español consideró que esta vez el resultado no reflejó lo sucedido en el campo. Después de reconocer que en el anterior encuentro ante FAS había valorado principalmente el marcador, aseguró que frente a los costarricenses sucedió exactamente lo contrario.

“Decía la semana pasada ante FAS que lo mejor del partido fue el resultado, hoy lo peor fue el resultado”, expresó López, quien destacó la cantidad de situaciones generadas por su equipo y señaló la falta de contundencia como el principal inconveniente. Más allá del empate, una parte importante de sus declaraciones estuvo dirigida hacia lo que viene y allí apareció Municipal. Motagua deberá visitar Guatemala y López sabe que El Trébol presentará un contexto muy diferente.

El español, sin embargo, no mostró preocupación por tener que afrontar un partido de esta importancia como visitante. Por el contrario, utilizó los números de su propio equipo para explicar por qué confía en poder conseguir un buen resultado lejos de Honduras. “Desde que llegué acá, hemos sumado más puntos de visita que de local, somos fuertes fuera de casa, en la Liga y Copa”, aseguró.

El elogio de Javier López a El Trébol

López también demostró conocer perfectamente el escenario que encontrará Motagua. El técnico destacó especialmente el peso de la afición de Municipal y el ambiente que suele generarse en El Trébol, aunque transformó aquello que podría representar una presión adicional en un estímulo para sus futbolistas. “El Trébol es un estadio difícil, es una afición ruidosa y que impulsa a su equipo, es un privilegio ir a esos santuarios, los jugadores disfrutan más”, manifestó.

El entrenador del conjunto hondureño tampoco escondió que la clasificación puede obligarlos a conseguir resultados importantes como visitantes. De hecho, recordó experiencias anteriores en la Copa Centroamericana para explicar que no sería una situación nueva para él. “Tenemos claro desde el origen del grupo, necesitamos ocho puntos o 12, la experiencia en esta competencia me dice que debemos jugarnos la clasificación en el último juego de visita”, sostuvo.

López incluso recordó antecedentes personales en los que debió afrontar escenarios similares y dejó otra frase que vuelve a colocar a Guatemala en el centro de la pelea: “Tocará jugárnosla allá en Guatemala”. Antes de que llegue ese momento decisivo, Municipal aparece como una prueba de enorme importancia para las aspiraciones de Motagua.

Municipal tendrá la oportunidad de responder en la cancha

Las palabras de Javier López no fueron una provocación directa contra Municipal. El español incluso elogió al estadio y a sus aficionados. Sin embargo, sí dejó claro que Motagua no llegará a El Trébol con temor y que confía especialmente en el rendimiento de su equipo como visitante. Eso agrega un atractivo extra a uno de los partidos fuertes del Grupo D. Municipal tendrá de su lado un escenario que López definió como difícil y una afición capaz de empujar al equipo, pero enfrente estará un Motagua que considera las visitas una de sus principales fortalezas. El Trébol tendrá la última palabra. Javier López ya avisó que Motagua disfruta esta clase de escenarios; ahora Municipal tendrá la oportunidad de demostrar hasta qué punto puede pesar su casa en la Copa Centroamericana.

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