Los tres destacados de la jornada 15: Comunicaciones se juega el orgullo, Antigua y Municipal van por el liderato

Choque de realidades en lo que viene.

Antigua vs Municipal finalizó igualado. (Rojos X)

Por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, tanto Comunicaciones como Antigua y Municipal se llevan las miradas ya que será protagonistas absolutos de una jornada que puede ser determinante. Los ‘cremas’ llegan en crisis, mientras que ‘escarlatas’ y ‘aguacateros’ con la mira puesta en ser líderes de la competencia.

Comunicaciones, al igual que en el Apertura 2025, está sufriendo un momento muy difícil. El equipo marcha 11° en la tabla con apenas 14 puntos, el modelo de juego no termina de hacerse fuerte, los resultados no acompañan y los ánimos están por el suelo, algo que el propio técnico Roberto Montoya dejó ver durante la última conferencia de prensa tras la derrota con San Pedro.

Es, junto a Aurora y Suchitepequéz el equipo con más derrotas del torneo, con ocho caídas. Tiene la segunda peor diferencia de gol de todos, y es en todo ese escenario que visitará a los ‘toros’ de Malacateco en el Santa Lucía, un rival directo en la lucha tanto por meterse en los playoffs como por la permanencia, por lo que el equipo encara un partido de seis puntos.

Por su parte, Municipal está llevando adelante un torneo particular. Está tercero en la tabla a tan solo un punto de los líderes, Guastatoya y Antigua, y todo esto haciendo uso de equipos que alternan titulares y suplentes. El técnico decidió llevar adelante forzadas rotaciones puesto que muchos de su equipo titular vieron acción durante el desarrollo de la Concacaf Nations League con Guatemala.

Municipal, así y todo, tendrá la gran oportunidad de recibir a Guastatoya en El Trébol, sabiendo que una victoria lo colocaría como mínimo segundo, a la espera de ver qué ocurre luego con Antigua. Por primera vez en mucho tiempo, el equipo registra tres empates, una derrota y tan solo una victoria en cinco partidos, racha que querrá cortar ante los ‘pecho amarillo’.

Comunicaciones debe dar la cara| Facebook: Comunicaciones

En el caos de Antigua la situación es buena, luego de una buena cantidad de reclamos del técnico Mauricio Tapia para con el calendario de Guatemala. Es que los ‘coloniales’ también sufrieron bajas por causa de la Nations League y lo sufrieron, pero ahora que cuenta con todos a la orden, consiguió enderezar la barca y marcha líder, escenario en el que se medirá con Xelajú.

Antigua sabe que, de vencer a los ‘xelas’, seguirá líder ya que por su lado, Municipal y Guastatoya se sacarán puntos naturalmente. Es una gran oportunidad para los de Tapia de aprovechar el irregular presente de Xelajú y así asegurarse de a poco ser uno de los primeros de la tabla de posiciones, algo que como bien se sabe en este torneo tiene mucho valor.

De acuerdo al reglamento, quienes finalicen primero y segundo de la tabla de posiciones de la fase regular clasificarán en forma directa a las semifinales de la competencia. Los restantes cuatro, jugarán antes una fase de cuartos de final.

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