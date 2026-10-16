Posibles alineaciones de Millonarios vs Jaguares por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Este partido está lleno de expectativa por ver el estado del terreno de juego tras el escándalo de hace unos días.

Millonarios y Jaguares tienen expectativa por la cancha de El Campín.

Luego del desastre de Sencia en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, tal parece que la acción de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II va a tener su espacio en el escenario de fútbol. Millonarios reaparece como local en medio de mucha expectativa y buscando tres puntos que lo acerquen a la clasificación. Por su parte, Jaguares tiene una angustia enorme por escapar de las posiciones de descenso.

Alineación de Millonarios para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro, Danovis Banguero; Sebastián Viveros, Stiven Vega, Mackalister Silva; Andrey Estupiñán, Rodrigo Contreras y Francisco Chaverra. D.T.: Alberto Gamero.

Alineación de Jaguares para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Jaguares: Franklin Mosquera; Juan Franco, Jonathan Lovera, Carlos Henao, Luis Jiménez; Royscer Colpa, Rafael Bustamante, Cristian Álvarez; Wilfrido De La Rosa, Andrés Rentería y Johan Mejía. D.T.: Julio Méndez.

MÁS INFORMACIÓN: Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 16 al 18 de octubre de 2026

¿Cómo y dónde ver Millonarios vs Jaguares por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El pitazo inicial de este encuentro en el Estadio Nemsio Camacho El Campín de Bogotá se programó para este sábado a las 6:00 p.m. Ya está confirmado que la única manera de verlo será por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. También estará vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Millonarios

08.10.2026 | Fortaleza 1-1 Millonarios.

03.10.2026 | Barranquilla (5) 1-1 (4) Millonarios.

29.09.2026 | Independiente Medellín 1-1 Millonarios.

24.09.2026 | Atlético Nacional 1-1 Millonarios.

19.09.2026 | Millonarios 3-0 Boyacá Chicó.

Últimos cinco partidos de Jaguares

11.10.2026 | Jaguares 3-2 Deportes Tolima.

03.10.2026 | Águilas Doradas 2-0 Jaguares.

27.09.2026 | Jaguares 1-2 Alianza.

22.09.2026 | Independiente Medellín 2-1 Jaguares.

11.09.2026 | Jaguares 2-2 Fortaleza.

Te puede interesar