El técnico Montoya hace arder a todo Comunicaciones: ¿A qué jugadores amenazó con sacar?

El entrenador planea meter mano dura.

Roberto Montoya, entrenador de Comunicaciones | @CremasOficial

Comunicaciones volvió a perder y profundizó una crisis que tiene cada vez más molestos a sus aficionados. El conjunto crema cayó por 2-1 como local frente a San Pedro y dejó pasar otra oportunidad de recuperarse en el Apertura. A la preocupación por los resultados se sumaron las declaraciones de Roberto Montoya, quien al término del encuentro apuntó a la falta de contundencia de sus atacantes y abrió la puerta a darles oportunidades a los juveniles.

El entrenador consideró que el equipo mostró avances en su funcionamiento, pero volvió a pagar caro sus dificultades para convertir. Desde su análisis, la producción ofensiva alcanzó para conseguir un resultado diferente, aunque las ocasiones generadas no tuvieron la resolución que esperaba. En ese contexto, dejó una advertencia que pone bajo presión a los futbolistas encargados de llevar peligro al arco rival.

“Estamos tratando de implementar un estilo y hoy se acercó, ahora hay que poner a alguien que la meta, con la punta igual, porque generamos mucho. Sino iremos a poner a los juveniles, de categorías especiales, lo haremos”, sentenció Montoya. Sus palabras reflejaron la frustración por una nueva derrota y dejaron claro que está dispuesto a modificar los nombres en ataque si no encuentra una respuesta.

La situación ofensiva también está atravesada por la ausencia de Agustín Vuletich, quien venía aportando goles antes de sufrir una lesión. Su baja le quitó al equipo una referencia importante y obligó a buscar alternativas. En ese escenario llegó el uruguayo Dantaz, procedente del ascenso, aunque Comunicaciones sigue sin encontrar las soluciones necesarias para transformar sus oportunidades en resultados.

La posibilidad de recurrir a las divisiones inferiores quedó así planteada como una alternativa para los próximos compromisos. Montoya no anunció una modificación concreta ni dio nombres, pero su mensaje anticipa una mayor competencia por los puestos ofensivos. Con poco margen para seguir cediendo terreno, el técnico espera una reacción de sus delanteros y, si esta no llega, contempla buscar respuestas entre los jóvenes del club.

La crisis de Comunicaciones, y el tiempo

Transcurridas 14 jornadas del Apertura, Comunicaciones ocupa el penúltimo lugar con apenas 14 puntos y se encuentra a siete unidades de los puestos de clasificación a los playoffs. Las bajas y la irregularidad han complicado su recorrido, y la derrota en casa volvió a frenar cualquier intento de acercarse a la zona de clasificación. El panorama exige una recuperación que le permita llegar con posibilidades a la recta final.

El próximo desafío será visitar a Malacateco en Santa Lucía, donde los toros también buscarán reaccionar después de caer frente a Xelajú. Para el equipo de Montoya, el encuentro tendrá la exigencia de sumar y ofrecer una respuesta tras otro golpe ante su gente. Las declaraciones del entrenador añaden, además, un foco de atención sobre el ataque: habrá que ver si mantiene su confianza en los habituales o empieza a darles espacio a los juveniles.

Le quedan 21 puntos por delante al equipo de Comunicaciones, cantidad suficiente como para poder reivindicarse de aquí en adelante. El calendario no será nada sencillo, pero lo cierto es que debe dar ese salto, ese plus para encarrilarse y que no le vuelva a ocurrir lo que hace un año atrás cuando por el Apertura 2025 quedó último, en una de las peores campañas de su historia.

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