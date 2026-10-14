Comunicaciones vs Aurora en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Comunicaciones y Aurora por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Guatemala.

Comunicaciones vs Aurora, minuto a minuto, Liga de Guatemala | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Comunicaciones y Aurora! Ambos equipos se enfrentan en el Estadio Cementos Progreso, por la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Cremas buscarán recuperarse de su última derrota, mientras que los Aurinegros intentarán conseguir una nueva victoria para acercarse a los puestos de clasificación.

Comunicaciones llega al compromiso ubicado en la décima posición con 13 puntos, a cinco unidades de los lugares que permiten avanzar a la siguiente fase. El equipo dirigido por Roberto Montoya viene de perder frente a San Pedro como visitante, resultado que interrumpió una racha de dos victorias consecutivas. Ahora, los Cremas intentarán aprovechar su condición de locales para volver al triunfo y reducir la diferencia con sus rivales directos en la clasificación.

Aurora ocupa el octavo puesto con 15 unidades y llega después de conseguir una victoria frente a Xelajú, resultado que le permitió recuperarse de dos derrotas consecutivas. El conjunto aurinegro buscará mantener su rendimiento y sumar puntos en su visita a Comunicaciones. Un triunfo le permitiría superar a su rival en la tabla y acercarse a los equipos que actualmente ocupan los puestos de clasificación a la siguiente fase del campeonato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Comunicaciones vs Aurora hoy miércoles 14 de octubre de 2026?

El encuentro entre Comunicaciones y Aurora será el miércoles 14 de octubre de 2026 a las 17:00 horas de Guatemala en el Estadio Cementos Progreso. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones del Comunicaciones vs Aurora para la jornada 14, al momento

Comunicaciones : Fredy Pérez, Diego Santis, Karel Espino, Nicolás Olivera, Juan Osorio, Samuel Camacho, Stheven Robles, Brayam Castañeda, Paolo Dantaz, Nelson García, Dewinder Bradley. DT: Roberto Montoya.

: Fredy Pérez, Diego Santis, Karel Espino, Nicolás Olivera, Juan Osorio, Samuel Camacho, Stheven Robles, Brayam Castañeda, Paolo Dantaz, Nelson García, Dewinder Bradley. DT: Roberto Montoya. Aurora: Liborio Sánchez, Daniel Baján, Carlos Monterroso, Carlos Flores, Marcos Acosta, Klisman García, José Luis Vivas, Jose Grajeda, Víctor Urias, Héctor Morales, Luis Aguilar. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes del Comunicaciones vs Aurora y últimos resultados en la Liga de Guatemala

8 de agosto de 2026: Aurora 3-1 Comunicaciones.

Aurora 3-1 Comunicaciones. 10 de abril de 2026: Comunicaciones 1-0 Aurora.

Comunicaciones 1-0 Aurora. 22 de febrero de 2026: Aurora 2-0 Comunicaciones.

Aurora 2-0 Comunicaciones. 5 de noviembre de 2025: Aurora 0-0 Comunicaciones.

Aurora 0-0 Comunicaciones. 30 de agosto de 2025: Comunicaciones 0-2 Aurora.

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