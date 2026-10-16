Suchitepequez vs San Pedro en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue ene vivo lo mejor del partido a través del minuto a minuto.

Suchitepequéz vs San Pedro, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Suchitepequéz y San Pedro, válido por la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El equipo local vive un presente muy complicado, marcha último pero viene de un empate con Mixco, mientras que los visitantes vienen de una gran victoria sobre Comunicaciones.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Suchitepequéz vs San Pedro hoy (fecha) de 2026?

El encuentro entre Malacateco vs Guastatoya será el jueves 15 de octubre de 2026 a las 19:00 horas de Guatemala en el Estadio Carlos Salazar hijo. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones del Suchitepequéz vs San Pedro para la jornada 14, al momento

Suchitepequéz: Julio Secaida; Mafre Icuté, Víctor Torres, Kevyn Aguilar, Hugo Silva, Figo Montaño, Armando Zamorano, Marco Rivas, Fabricio González, Nery Cabrera y Alejandro Galindo. DT: Domingo Zalazar.

Domingo Zalazar. San Pedro: Ricardo Méndez; Steveth Chacón, Renny Folleco, David Álvarez, Aarón Navarro, Edgar Macal, Sebastián Colón, Romario Gómez, Julio Fajardo, Germán Águila y Luigui Calderón. DT: Edwin Vásquez.

Antecedentes del Suchitepequéz vs San Pedro y últimos resultados en la Liga de Guatemala

San Pedro 3-0 Suchitepequez, 9 de agosto de 2026.

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