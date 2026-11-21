Sigue en vivo lo mejor del partido.

Xelajú vs Suchi, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cordial y bienvenida al minuto a minuto del partido entre Xelajú MC vs Suchitepequéz, válido por la jornada 22 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El equipo local llega a este cotejo luego de superar a Guastatoya por goleada en lo que fue su tercera victoria seguida, mientras que los visitantes vienen de empatar frente a Antigua.

Xelajú MC ocupa el segundo lugar con 34 puntos, producto de diez triunfos, cuatro empates y seis derrotas. El equipo de Roberto Hernández viene de golear 4-0 a Guastatoya en casa y suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Ahora buscará aprovechar de nuevo la localía para mantenerse por delante de Mixco y Municipal en la pelea por el boleto directo a semifinales que sigue en disputa.

Por su parte, Suchitepéquez marcha último con 13 unidades, tras dos victorias, siete empates y once derrotas. Los dirigidos por Domingo Zalazar vienen de empatar 1-1 en casa ante el líder Antigua GFC y ya no tienen opciones de salir del fondo del Apertura. Aun así, los Venados buscarán ganar sus dos partidos restantes: los puntos cuentan para la tabla acumulada y pueden ser importantes en la lucha por la permanencia durante el próximo Clausura.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Xelajú vs Suchitepequéz hoy 21 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Xelajú MC y Suchitepéquez será el sábado 21 de noviembre a las 13:00 horas en el estadio Mario Camposeco y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Xelajú vs Suchitepequéz para la jornada 21, al momento

Xelajú MC : Rubén Silva; Widvin Tebalán, Kevin Ruiz, Ernesto Monreal, Erick González; Juan Cardona, Steven Cárdenas, Juan Aparicio; Antonio López, Yilton Díaz y Yair Jaén. DT : Roberto Hernández.

: Rubén Silva; Widvin Tebalán, Kevin Ruiz, Ernesto Monreal, Erick González; Juan Cardona, Steven Cárdenas, Juan Aparicio; Antonio López, Yilton Díaz y Yair Jaén. : Roberto Hernández. Suchitepéquez: Julio Secaida; Hugo Silva, Nery Cabrera, Wilson Díaz; Gabriel Montenegro, Marco Rivas, Armando Zamorano, Esvin De León, Fabricio González; Figo Montaño y Mafre Icuté. DT: Domingo Zalazar.

Antecedentes del Xelajú vs Suchitepequéz y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Suchitepéquez:

20 de septiembre de 2026 | Suchitepéquez 2-2 Xelajú MC | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 7 de abril de 2018 | Xelajú MC 4-3 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 11 de febrero de 2018 | Suchitepéquez 1-1 Xelajú MC | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 12 de octubre de 2017 | Xelajú MC 4-1 Suchitepéquez | Torneo Apertura 2017

| Torneo Apertura 2017 9 de agosto de 2017 | Suchitepéquez 4-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2017

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