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Grecia vs Panamá: horario y dónde ver | Claro Sports

La Selección Sub-17 de Panamá afronta su segundo compromiso en el Mundial de Catar 2026 con la necesidad de conseguir sus primeros puntos. El equipo dirigido por Felipe Baloy se enfrentará a Grecia este domingo 22 de noviembre, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo A. Los panameños buscarán recuperarse después de comenzar el campeonato con una derrota.

Panamá llega tras perder 2-0 frente a Catar en su presentación mundialista, resultado que lo dejó en el cuarto lugar de la clasificación, sin puntos y con una diferencia de goles de -2. Después del encuentro, el cuerpo técnico organizó trabajos de recuperación para los titulares y ejercicios con balón para los futbolistas que tuvieron menos participación.

Por su parte, Grecia comenzó el Mundial Sub-17 con una victoria por 2-1 ante Egipto, gracias a los goles de Konstantinos Souvlatzis y Konstantinos Karangelis. El conjunto europeo ocupa la segunda posición del grupo con tres unidades, las mismas que Catar, aunque con una diferencia de goles inferior. Un nuevo triunfo le permitiría acercarse a la siguiente fase.

Fecha, horario y dónde ver en vivo el Grecia vs Panamá del Mundial Sub-17 2026

El partido entre Grecia y Panamá se disputará el domingo 22 de noviembre, a las 7:30 de la mañana de Panamá (15:30 horas de Catar), en el campo 9 del complejo Aspire Zone, ubicado en Doha.

Los aficionados panameños podrán seguir el encuentro en vivo a través de RPC Deportes, señal encargada de transmitir el compromiso.

¿Cómo llegan Grecia y Panamá al partido del Mundial Sub-17?

Las dos selecciones llegan a la segunda jornada del Grupo A con realidades diferentes. Grecia ocupa la segunda posición con tres puntos, después de vencer 2-1 a Egipto en su debut, y comparte el liderato en unidades con Catar. Por su parte, Panamá se encuentra en el cuarto lugar sin puntos, tras perder 2-0 frente al conjunto anfitrión. El equipo dirigido por Felipe Baloy necesita conseguir un resultado positivo para mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase del Mundial Sub-17 de Catar 2026.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Grecia vs Panamá hoy

Grecia: Christos Geitonas; Vasileios Lavdas (C), Georgios Siozios, Konstantinos Karangelis, Stefanos Tsigkas, Nikolaos Chaldezos, Panagiotis Biniaris, Athanasios Filippiadis, Ioannis Ferraz, Iason Nempis, Ioannis Kostoglou. DT: Vasileios Papadakis

Christos Geitonas; Vasileios Lavdas (C), Georgios Siozios, Konstantinos Karangelis, Stefanos Tsigkas, Nikolaos Chaldezos, Panagiotis Biniaris, Athanasios Filippiadis, Ioannis Ferraz, Iason Nempis, Ioannis Kostoglou. Vasileios Papadakis Panamá: Isaías Abuabara; Stephen Domínguez, Neir Marrugo, Alberto Adams, Lucas Norte, Jossimar Insturain, Alexander Tull, Estevis López (C), Gabriel Quiroz, Thiago Chalmers, Cristian Morán. DT: Felipe Baloy

¿Qué necesita Panamá para avanzar en el Mundial Sub-17?

Panamá buscará una victoria que le permita alcanzar los tres puntos e igualar a Grecia en la clasificación. Una derrota complicaría sus posibilidades de avanzar, especialmente porque Catar también comenzó el campeonato con un triunfo.

Después de enfrentar a Grecia, el equipo de Felipe Baloy cerrará su participación en la fase de grupos el miércoles 25 de noviembre contra Egipto, a las 9:30 de la mañana de Panamá, en el campo 3 del Aspire Zone.

El resultado frente a los europeos será importante para determinar las posibilidades de clasificación de la selección panameña antes de la última jornada.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito para ganar la jornada 2 en el Mundial Sub-17?

Grecia llega como favorita al encuentro frente a Panamá, después de comenzar el Mundial Sub-17 de Catar 2026 con una victoria por 2-1 ante Egipto. Por su parte, el conjunto dirigido por Felipe Baloy necesita recuperarse de la derrota por 2-0 frente al anfitrión y sumar sus primeros puntos en el Grupo A.

Aunque el seleccionado europeo parte con ventaja en los pronósticos, Panamá buscará aprovechar sus oportunidades para conseguir un resultado que le permita mantener sus aspiraciones de clasificación.

De acuerdo la IA, estas son las probabilidades para el partido:

Grecia gana: 49%

49% Empate: 24%

24% Panamá gana: 27%

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